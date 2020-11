Райола: Златан съживи Милан, той е 90% от отбора

Топ агентът Мино Райола засипа със суперлативи зведата на Милан и негов клиент Златан Ибрахимович, като подчерта значимостта му за отборите, в които е играл.

"Златан е в толкова добра форма. Понякога той прави лицеви опори дори когато седя върху него, а знаете, че аз не съм лек. Той може да играе, докато не стане на 50 години, но желанието му е да го прави само на топ ниво. Той определено е на топ ниво в момента, като съживи Милан и е 90% от този отбор. Златан вдъхновява хората не с думите си, а с делата си. Има малък блясък в очите му и намигване във всичко, което казва пред медиите. Истината е, че той е самокритичен до немислима степен. Провалът просто го побърква.

