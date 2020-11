В Клипърс шокирани от трансфера на Херъл в градския враг

Баскетболистите на Лос Анджелис Клипърс са останали шокирани от решението на Монтрез Херъл да подпише с градския враг - ЛА Лейкърс, информира "Sports Illustrated". Както е известно, най-добрата резерва за изминалия сезон подписа 2-годишна сделка с "езерняците" на обща стойност $19 милиона още в първите часове след началото на трансферния прозорец и така той ще подсили състава на Франк Вогъл от следващия сезон.

Clippers players are 'legitimately shocked' Montrezl Harrell signed with the Lakers, per @Farbod_E pic.twitter.com/VDZeOUvHTy