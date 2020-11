НБА Милуоки погледна към свободния пазар и привлече двама нови 21 ноември 2020 | 19:28 - Обновена Прочетена 269 0



копирано





Bobby Portis is headed to Milwaukee on a two-year deal, per @ShamsCharania pic.twitter.com/1yqEIRSLCc — Bleacher Report NBA (@BR_NBA) November 21, 2020 25-годишният Портис направи име в НБА с отбора на Чикаго Булс, задържайки се четири години при "биковете" в периода 2015-а до 2019-а. След това крилото премина през отборите на Вашингтон и Ню Йорк Никс, като през миналия сезон записваше средно по 10.1 точки и 5.1 борби в отбора от Голямата ябълка. Известен е с буйния си нрав, след като на тренировка на Чикаго беше ударил в лицето тогавашния си съотборник Никола Миротич.



DJ Augustin agrees to a three-year, $21M deal with Milwaukee, per @ShamsCharania pic.twitter.com/37QsLEV7RK — Bleacher Report NBA (@BR_NBA) November 21, 2020 Огъстин, който също е бивш играч на Чикаго Булс, прекара последните четири сезона в състава на Орландо Меджик. Статистическите му показатели за миналата кампания са 10.5 точки и 4.6 завършващи подавания средно на двубой. В кариерата си има изиграни общо 807 двубоя в НБА, като е защитавал емблемите на Шарлът, Индиана, Торонто, Чикаго, Детройт, Оклахома, Денвър и Орландо. Милуоки Бъкс се отърси от провалената сделка за Богдан Богданович и се насочи към пазара за свободни агенти. "Елените" договориха двама играчи в последния половин час - Боби Портис и Ди Джей Огъстин, информира Шамс Чарания. Тежкото крило пристига с договор за следващите два сезона с включена опция за втората година, а гардът - 3-годишна сделка на обща стойност $21 милиона.25-годишният Портис направи име в НБА с отбора на Чикаго Булс, задържайки се четири години при "биковете" в периода 2015-а до 2019-а. След това крилото премина през отборите на Вашингтон и Ню Йорк Никс, като през миналия сезон записваше средно по 10.1 точки и 5.1 борби в отбора от Голямата ябълка. Известен е с буйния си нрав, след като на тренировка на Чикаго беше ударил в лицето тогавашния си съотборник Никола Миротич.Огъстин, който също е бивш играч на Чикаго Булс, прекара последните четири сезона в състава на Орландо Меджик. Статистическите му показатели за миналата кампания са 10.5 точки и 4.6 завършващи подавания средно на двубой. В кариерата си има изиграни общо 807 двубоя в НБА, като е защитавал емблемите на Шарлът, Индиана, Торонто, Чикаго, Детройт, Оклахома, Денвър и Орландо.

Още по темата

0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 269

1