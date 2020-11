Маями Хийт с първо ново попълнение

Финалистът в НБА от миналия сезон Маями Хийт продължава да работи по окомплектоването на състава за новата кампания, която започва след месец. "Горещите" прибавиха бившия играч на Портланд Мо Харклес към отбора си с едногодишен договор на стойност $3.6 милиона, съобщи Ейдриън Войнаровски от ESPN.

Free agent F Moe Harkless has agreed to a one-year, $3.6M deal with the Miami Heat, sources tell ESPN.