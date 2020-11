Буря не уплаши Лацио срещу последния (видео)

Отборът на Лацио победи с 2:0 при гостуването си на Кротоне в първия мач от 8-ия кръг в Серия "А". Той се проведе при проливен дъжд и на наводнен терен, но въпреки това римляните не срещнаха проблеми срещу последния в класирането.



Мощна буря постави под въпрос мач от калчото

Първото попадение за "орлите" отбеляза Чиро Имобиле в 21-ата минута, когато засече с глава центриране на Марко Пароло. По този начин нападателят се изравни с Джузепе Синьори на второто място по голове за клуба, като и двамата имат по 107. В 58-ата именно той подаде топката на Хоакин Кореа, който нахлу в наказателното поле и с шут от малък ъгъл откри головата си сметка в Калчото за този сезон. Най-близо до гол домакините бяха в 13-ата минута, когато удар на Сими облиза гредата.

107 – Ciro #Immobile became the second top scorer at level with Giuseppe Signori (107 goals) in Lazio’s Serie A history. Gentleman.#CrotoneLazio #SerieA pic.twitter.com/zw7ndmqpFJ