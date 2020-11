Утрешният треньор на Милан: На Ибра му беше нужна почивка

Даниеле Бонера, който в отсъствието на изолирания Стефано Пиоли ще води Милан в утрешния сблъсък с Наполи, коментира предстоящата среща с бившия си съотборник в тима Дженаро Гатузо, тренировъчния процес през изминалата седмица и някои от играчите на "росонерите".

"Много съм щастлив да се върна в Неапол и да се изправя срещу Рино. Той ми беше приятел на терена и продължава да бъде такъв и извън него. След мача ще можем да се поздравим сърдечно. Всички двубои са много важни, не виждам утрешният такъв като финален изпит. Вярвам в отговорността на играчите, това е само малка стъпка, има дълъг път преди края на сезоона. Не съм се почувствал самотен през тази седмица. Постоянно бях в контакт с Пиоли. Благодаря на клуба за това, което направиха на технологично ниво. Имах карт бланш по време на тренировките.

Мачът ще е труден, но искаме да се наложим над противника. Всички се чувстват добре. Рафаел Леао обаче има проблем и ще мине нови прегледи след 10 дни. Анте Ребич е ценен играч и трябва да е в добро състояние заради своите характеристики. Знаем, че той не е 100% готов поради проблема си с лакътя, който все още оказва влияние, когато той се движи. Що се отнася до Златан Ибрахимович, беше му нужна почивка дори на психическо ниво. Той винаги се е изявявал като лидер на отбора, знаем неговата важност.

