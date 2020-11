НБА Джон Уол иска да се махне от Уизардс 21 ноември 2020 | 17:33 Прочетена 49 0



John Wall "has made it clear" to the Wizards he wants to be traded, per @ShamsCharania



Washington's trade talks with Houston for Russell Westbrook have stalled in the meantime pic.twitter.com/FbTcovBCfs — Bleacher Report (@BleacherReport) November 21, 2020 В последните дни се заговори за размяна между Вашингтон и Хюстън, чрез която Уол би преминал при "ракетите", а Ръсел Уестбрук - в Уизардс. Тексасци обаче са искали да получат повече в замяна на своята звезда, като за момента преговорите между двете страни са в застой.



Even Robin Lopez knows he’s walking into a mess in Washington with John Wall reportedly wanting out https://t.co/bPoWB0KZEm — NBA Retweet (@RTNBA) November 21, 2020 Уол ще получи цели $133 милиона в следващите три години, като заплатата му за следващия сезон е $41 милиона. За последно той игра през сезон 2018/19, когато записа средно по 20.7 точки и 8.7 асистенции в 32 двубоя преди първата му контузия.

