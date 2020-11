Оливейра спечели последната квалификация в MotoGP за 2020 година

Мигел Оливейра (Tech 3 KTM) записа своя първи пол-позишън в MotoGP, след като триумфира в квалификацията за домашната си Гран При на Португалия на пистата „Портимао“.

Оливейра, който по-рано през годината стана първия португалец с победа в MotoGP с триумфа си в Гран При на Щирия, записа време от 1:38.892, с което остана на 0.044 пред Франко Морбидели (Petronas Yamaha SRT). Италианецът имаше тежката задача да премине през първата част на сесията за място, в която остана на втора позиция и взе последния билет за решителните 15 минути. Освен него, това още успя да направи и Кал Кръчлоу (LCR Honda), който остана четвърти в своята последна квалификация като титулярен пилот в MotoGP.

Just when you think you've seen it all in 2020! @calcrutchlow and @FrankyMorbido12 go through with newly crowned champion @JoanMirOfficial 20th on the grid!!! #PortugueseGP pic.twitter.com/EsRu85S7OT — MotoGP™ (@MotoGP) November 21, 2020

Пред Кръчлоу, последен на първата редица ще застане най-бързият от свободните тренировки Джак Милър (Pramac Ducati), който завърши с изоставане от 0.146 спрямо Оливейра. Британецът пък, ще раздели втората с Фабио Куартараро (Petronas Yamaha SRT) и Щефан Брадъл (Repsol Honda), който се възползва от своя предишен опит на сложното португалското трасе и записа единственото си участие във втората фаза на квалификацията през тази година.

Третата редица в утрешния ден ще си поделят Йоан Зарко (Avintia Ducati), Маверик Винялес (Yamaha) и Пол Еспаргаро (KTM), докато на четвъртата ще застанат Алекс Ринс (Suzuki), Такааки Накагами (LCR Honda) и Андреа Довициозо (Ducati). За Ринс квалификацията в Португалия беше много разочароваща, тъй като основният му конкурент за второто място в крайното класиране в шампионата Морбидели успя да го победи, въпреки че мина през първата част на квалификацията.

Световният шампион за тази година Жоан Мир (Suzuki) изравни своя най-лош резултат в квалификация в MotoGP, след като испанецът остана едва 10-ти в първата фаза на сесията за място и съответно ще се нареди на 20-та стартова позиция утре. Той ще се нареди на последната редица на старта утре, като ще я раздели с Тито Рабат (Avintia Ducati) и Мика Калио (Tech 3 KTM). Пред тях местата от 13-то до 19-то ще бъдат заети съответно от Брад Биндър (KTM), Алейш Еспаргаро (Aprilia), Франческо Баная (Pramac Ducati), Алекс Маркес (Repsol Honda), Валентино Роси (Yamaha), Данило Петручи (Ducati) и Лоренцо Савадори (Aprilia).

@_moliveira88 takes pole as the independent riders take over!



Seven featured in Q2, with the @Tech3Racing man taking top spot! #PortugueseGP pic.twitter.com/H3S1oPrzUh — MotoGP™ (@MotoGP) November 21, 2020

Последната надпревара за 2020 година в клас MotoGP стартира утре в 16:00 часа българско време.