НБА Драмата с Дуайт Хауърд и защо центърът излъга, че ще остане в Лейкърс 21 ноември 2020 | 16:06 - Обновена Прочетена 249 0



копирано

Вече е ясно, че Дуайт Хауърд ще премине в редиците на Филаделфия за предстоящия сезон. 34-годишният център напуска Лос Анджелис Лейкърс и слага подписа си върху едногодишен договор със Сиксърс на стойност $2.6 милиона, съобщи "The Athletic. Free agent Dwight Howard has agreed to a one-year deal with the Philadelphia 76ers, his agent Charles Briscoe tells @TheAthleticNBA @Stadium. — Shams Charania (@ShamsCharania) November 21, 2020 Любопитното в случая е, че самият Хауърд, който бе свободен агент, първоначално обяви, че ще остане в състава на Лейкърс и за следващия сезон. Това стана ясно от публикация в личния си профил в "Туитър", която обаче бе изтрита от баскетболиста след няколко минути. Самата ситуация си има обяснение. Според "Yahoo Sports" Хауърд е останал с впечатлението, че Лейкърс ще му предложат $3 милиона за следващия сезон и е побързал да се похвали с новата си сделка. Шампионите обаче не са отправили официална оферта към центъра, тъй като са търсели одобрение от собствениците на тима. Такова не е било получено в следващия час и търпението на трикратния "Защитник на годината" е привършило. Междувременно Сиксърс са се намесили в преговорите и са постигнали разбирателство с баскетболиста и агента му, за да го привлекат във Филаделфия. Звездата на Фили Джоел Ембийд също е помогнал, за да докара ветерана в отбора. Dwight deleted his tweet announcing he's staying with the Lakers



Howard is still considering all of his options with no official deal yet done, per @ShamsCharania https://t.co/0IlfzhuicL — Bleacher Report NBA (@BR_NBA) November 21, 2020 Хауърд прекара един сезон в състава на Лейкърс, където най-сетне успя да се превърне в шампион. Осемкратният участник в "Мача на звездите" записа средно по 7.5 точки и 7.3 борби в 69 двубоя от редовния сезон, а в плейофите добави по 5.8 пункта и 4.6 овладени топки за 15.7 минути игрово време.

Още по темата

0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 249 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1