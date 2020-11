НБА Вашингтон инвестира $80 милиона в латвийски топстрелец 21 ноември 2020 | 14:52 - Обновена Прочетена 294 0



Free agent forward Davis Bertans has agreed to a 5-year, $80M deal to return to the Washington Wizards, his agent @ArtursKalnitis tells ESPN. Deal includes an ETO after fourth year. One of biggest deals ever for a European-based agent in NBA. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) November 21, 2020 Бертанс се превърна в един от най-добрите стрелци в цялата НБА, след като нижеше средно по 42% от опитаните си стрелби от далечно разстояние във всеки от последните си два сезона. През миналата кампания Бертанс записваше по 15.4 точки и 4.5 борби за 29.3 минути на паркета в отбора на Уизардс.



Players who shot 42%+ from three on 8.5+ attempts per game in a season:



- Steph Curry (3x)

Латвиецът Давис Бертанс ще се завърне в състава на Вашингтон Уизардс. 28-годишното крило слага подписа си върху нов петгодишен договор с "вълшебниците" на обща стойност $80 милиона, съобщава ESPN.Бертанс се превърна в един от най-добрите стрелци в цялата НБА, след като нижеше средно по 42% от опитаните си стрелби от далечно разстояние във всеки от последните си два сезона. През миналата кампания Бертанс записваше по 15.4 точки и 4.5 борби за 29.3 минути на паркета в отбора на Уизардс.Вашингтон също така си гарантира подкрепление и на позицията център. Към тима се присъединява бившият играч на Милуоки Бъкс Робин Лопез, съобщиха от SLAM.



