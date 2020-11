Франко Морбидели ще кара в рали Монца

Състезателят от MotoGP Франко Морбидели ще кара във финалния кръг за сезона в Световния рали шампионат (WRC) в Монца с отбора на Hyundai Italia, обявиха от WRC. Рали Монца, което бе добавено към календара на WRC заради глобалната коронавирус пандемия е предвидено за 3-6 декември и 25-годишният италианец ще кара в дисциплината WRC3.

A @MotoGP star will join the #WRC for the season-ending @AciRallyMonza #MotoGP | #WRC | #ACIRallyMonza