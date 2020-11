НБА Хюстън договори една от сензациите на миналия сезон 21 ноември 2020 | 14:15 Прочетена 151 0



Ръководството на Хюстън Рокетс постигна договорка с тежкото крило Крисчън Ууд, потвърдиха от "The Athletic". Бившият играч на Детройт Пистънс подписва договор за следващите три сезона с отбора на "ракетите" на обща стойност $41 милиона. 208-сантиметровият Ууд се превърна в един от скритите козове на старши треньора Дуейн Кейси в Детройт. След контузията на Блейк Грифин и изходящия трансфер на Андре Дръмънд, Ууд зае основна роля в подкошието на "буталата" и не изневери на доверието на треньорския щаб.

Last season, Christian Wood finished with a 3.5 real plus-minus.



The only forwards better? Giannis, LeBron, Kawhi, Tatum and Middleton. All 5 made the All-Star team in 2019-20. pic.twitter.com/EfsF5ztA8y — ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) November 21, 2020 Статистиката за сезона на Ууд сочи средно по 13.1 точки и 6.3 борби в 62 двубоя, но през месец март, точно преди спирането на сезона, роденият в Калифорния баскетболист се възползва от възможността и записваше средно по 26.6 точки и 9.4 борби в рамките на шест двубоя, като в последния си мач от сезона наниза 32 точки на Филаделфия. В кариерата си 25-годишното тежко крило е играло още за Филаделфия, Шарлът, Милуоки и Ню Орлиънс.

