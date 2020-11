НБА Магията на Кампацо ще завладее НБА 21 ноември 2020 | 13:20 - Обновена Прочетена 280 0



копирано





Real Madrid's Facundo Campazzo has agreed to a two-year deal with the Nuggets, per @wojespn pic.twitter.com/Cbc2JbUlVN — Bleacher Report NBA (@BR_NBA) November 20, 2020 Вчера Кампацо изигра последния си мач с Реал Мадрид в Евролигата. 180-сантиметровият гард вдъхнови "белите" за разгром над Фенербахче, след като записа повече асистенции на сметката си от целия турски тим - 12 срещу общо 10 за "фенерите". Очаква се двубоят срещу Манреса от испанското първенство утре вечер от 21:00 да е последният за Кампацо с белия екип, тъй като след него гардът ще замине за Денвър, за да подпише сделката.



Pablo Laso: "Facundo Campazzo? He will play on Sunday against Manresa."

For the Argentine it will be the last match in ACB Liga Endesa. The NBA and the Denver Nuggets is coming.#Campazzo #RealMadrid #Real #Madrid #NBA #EuroLeague #Fenerbahce #DenverNuggets #Denver #Nuggets — Matteo Andreani (@matty_vanpersie) November 20, 2020 29-годишният гард ще напусне Реал Мадрид след четири сезона с екипа на "белите" и редица индивидуални и отборни отличия. Той пристигна в Мадрид през 2014-а, но година по-късно премина под наем в състава на УКАМ (Мурсия), продължил два сезона. Юношата на Пенярол се наложи в отбора на Пабло Ласо след завръщането си през 2017-а, като общо с испанския гранд е завоювал две титли от Евролигата, три трофея от Лига Ендеса, две Купи на Испания и четири Суперкупи.

Факундо Кампацо най-сетне реализира мечтата си. Гардът на Реал Мадрид осъществява дългоочаквания си трансфер в НБА и подсилва отбора на Денвър от новия сезон, съобщиха редица авторитетни източници. Договорът на аржентинския магьосник с Нъгетс ще бъде за следващите две години.Вчера Кампацо изигра последния си мач с Реал Мадрид в Евролигата. 180-сантиметровият гард вдъхнови "белите" за разгром над Фенербахче, след като записа повече асистенции на сметката си от целия турски тим - 12 срещу общо 10 за "фенерите". Очаква се двубоят срещу Манреса от испанското първенство утре вечер от 21:00 да е последният за Кампацо с белия екип, тъй като след него гардът ще замине за Денвър, за да подпише сделката.29-годишният гард ще напусне Реал Мадрид след четири сезона с екипа на "белите" и редица индивидуални и отборни отличия. Той пристигна в Мадрид през 2014-а, но година по-късно премина под наем в състава на УКАМ (Мурсия), продължил два сезона. Юношата на Пенярол се наложи в отбора на Пабло Ласо след завръщането си през 2017-а, като общо с испанския гранд е завоювал две титли от Евролигата, три трофея от Лига Ендеса, две Купи на Испания и четири Суперкупи.

Още по темата

0



копирано

ВАСИЛ НЕДЯЛКОВ редактор - отдел "Спорт" Прочетена 280

1