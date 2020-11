Милър излезе начело след третата тренировка в Португалия

Джам Милър (Pramac Ducati) спечели и третата свободна тренировка преди надпреварата за Гран При на Португалия, последен кръг за сезона в клас MotoGP.

Австралиецът записа време от 1:39.205 на пистата „Портимао“, с което остана на 0.125 пред месния любимец Мигел Оливейра (Tech 3 KTM). Тройката запълни Алекс Ринс (Suzuki), който завърши на 0.150 зад Милър.

Най-важното за Ринс след третата тренировка е, че неговият основен конкурент за второто място в крайното класиране Франко Морбидели (Petronas Yamaha SRT) не се класира директно за втората фаза на днешната квалификация, след като остана 11-ти в общото класиране след първите три тренировки.

Four tenths off and STILL not good enough!



The in-form @FrankyMorbido12 has a fight on his hands to reach Q2! #PortugueseGP pic.twitter.com/peOsYGEDwa — MotoGP™ (@MotoGP) November 21, 2020

В нея място освен първите трима намериха още Андреа Довициозо (Ducati), Такааки Накагами (LCR Honda), Йоан Зарко (Avintia Ducati), Фабио Куартараро (Petronas Yamaha SRT), Пол Еспаргаро (KTM), Маверик Винялес (Yamaha) и Щефан Брадъл (Repsol Honda). От тях единствено Зарко и Винялес постигнаха това с времената си от вчерашния ден.

Световният шампион Жоан Мир (Suzuki) също ще трябва да премине през първите 15 минути на сесията за място по-късно днес, след като остана 15-ти в общото класиране след първите три подготвителни сесии.

Surprises everywhere you look at Portimao! @jackmilleraus is the man to beat but look at the names set to be involved in Q1! #PortugueseGP pic.twitter.com/Lx5ruamfsg — MotoGP™ (@MotoGP) November 21, 2020

Квалификацията за Гран При на Португалия в MotoGP стартира в 16:10 часа българско време.