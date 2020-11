НБА Сакраменто Кингс даде ключовете за бъдещето си на Ди'Аарън Фокс с максимален договор 21 ноември 2020 | 12:36 - Обновена Прочетена 139 0



Sacramento Kings young star De'Aaron Fox has agreed to a five-year, $163M maximum extension, with clause to reach the $195.6M super max, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium.



Deal negotiated by his agent @chrisgaston_ of @FamFirstSports. — Shams Charania (@ShamsCharania) November 21, 2020 Фокс бе избран от "Кралете" с избор №5 от първия кръг на Драфта на НБА през 2017 година и е считан от някои специалсти за един от най-обещаващите млади играчи на позицията пойнт гард в лигата. Фокс е и един от най-бързите играчи в НБА.

Here are the numbers on the De'Aaron Fox extension



2021/22 $28.1M

2022/23 $30.4M

2023/24 $32.6M

2024/25 $34.8M

2025/26 $37.1M



$163M that could increase if the cap goes north of $112M and Fox reaches All-NBA:



30%- 1st team

28%- 2nd team

През сезон 2019/20 Фокс, който през декември навършва 23 години, записа по 21.1 точки, 6.8 асистенции и 3.8 борби средно на мач.



БОЯН ЧУЛКОВ редактор - отдел "Футбол" и "Спорт"

