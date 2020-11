Медведев постигна трета поредна победа в Лондон

Руснакът Даниил Медведев записа трета поредна победа в груповата фаза на финалния турнир на АТP на осемте най-добри през сезона в Лондон с награден фонд 5.7 милиона долара.

24-годишният Медведев, които предсрочно си осигури място на полуфиналите, спечели срещу дебютанта Диего Шварцман (Аржентина) с 6:3, 6:3 за 75 минути.

Така той записа трети успех в група "Токио 1970" и на полуфиналите по-късно днес ще играе срещу номер 2 в света Рафаел Надал (Испания).

Руснакът завърши с 31 печеливши удара и направи три пробива срещу Шверцман.

The semi-finals are set!



Thiem v Djokovic

Medvedev v Nadal



Who wins the #NittoATPFinals from here? pic.twitter.com/3kwExX2ZWP