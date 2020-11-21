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БГ Футбол

Битката за Враца дава началото на 16-ия кръг на Северозапад

21 ноември 2020 | 08:41
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Битката за Враца дава началото на 16-ия кръг на Северозапад
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Дерби на Врачанска област ще се играе днес в Мездра. Местният Локомотив и вторият състав на Ботев се познават отлично. И в двата тима има футболисти, които могат сами да решат крайния изход. Ако Николай Нинов и Любен Любенов разполагат с всички налични състезатели шоуто е гарантирано. 

Продължаващият утре 16-и кръг на Северозападната Трета лига предлага още интригуващи сблъсъци.

Един от тях е в Дряново, където местният Локомотив приема лидера Левски (Лом). След два поредни отложени срещи заради заразени футболисти с COVIT-19, гостите ще направят всичко за поредни 3 точки, които ще ги затвърдят на първото място. Домакините обаче демонстрират характер през настоящата кампания, така че всички предпоставки за изключително оспорвано съперничество са налице.

Регионален сблъсък се очаква в Славяново. Тамошният Вихър ще преследва с цената на всичко крайния успех, защото чрез него ще се задържи близо до челниците. Едноименният състав на Павликени обаче винаги е труден побеждаване.

След като взе максимален точков актив от последните си 5 двубоя, Янтра (Полски Тръмбеш) приема Партизан. Треньорът на домакините Петър Кръстев знае как се печелят подобни тежки мачове. Гостите от Червен бряг обаче могат да бият всеки в групата. Както и да завърши битката няма да е изненада.

Търновско дерби на „Ивайло“. След 4 поредни поражения дублиращият тим на Етър (Велико Търново) излиза срещу Академик (Свищов). „Студентите“ са в подем след като повалиха ФК Севлиево. Младите таланти на домакините обаче трябва да поставят точка на лошите резултати, защото вече са сред последните в класирането.

Именно в дъното се очакват ожесточени двубои. Пещера (Галата) удари за самочувствие Бдин и сега ще се опита да стори същото с друг тим от Видинско – Дреновец.

Именно във Видин, опашкарите Бдин и Трявна ще определят, кой е най-слабият отбор в групата през настоящия полусезон. 

ФК Севлиево и плевенският Спартак едва ли ще пропуснат да спечелят у дома съответно срещу Първа атомна (Козлодуй) и едноименният състав на град Левски.

 
Северозападна Трета лига – XVI кръг

 21 ноември 2020 г., събота, 14:30 часа:

 ЛОКОМОТИВ (Мездра) – БОТЕВ II (Враца)

Главен съдия – Михаел Павлов

Асистенти – Милен Арабаджиев и Борислав Борисов (тримата от Велико Търново)

Четвърти съдия – Георги Петров (Враца)

Делегат – Иван Маринов (Видин)

 

 

22 ноември 2020 г., неделя, 14:30 часа:

БДИН (Видин) – ТРЯВНА (Трявна)

Главен съдия – Петър Иванов

Асистенти – Николай Михайлов и Веселин Найденов

Четвърти съдия – Ивайло Тодоров (четиримата от Монтана)

Делегат – Красимир Кандиларов (Велико Търново)

 

СПАРТАК (Плевен) – ЛЕВСКИ (Левски)

Главен съдия – Даниел Иванов (Видин)

Асистенти – Даниел Цолов (Монтана) и Димитър Стоянов (Враца)

Четвърти съдия – Венислав Живков (Монтана)

Делегат – Иван Тошев (Враца)

 

СЕВЛИЕВО (Севлиево) – ПЪРВА АТОМНА (Козлодуй)

Главен съдия – Владимир Кирилов

Асистенти – Мартин Мачев и Георги Георгиев (тримата от Плевен)

Четвърти съдия – Тихомир Папазов (Габрово)

Делегат – Емил Цветанов (Плевен)

 

ЕТЪР II (Велико Търново) – АКАДЕМИК (Свищов)

Главен съдия – Петър Кузев

Асистенти – Михаил Денчев и Илия Семов

Четвърти съдия – Савастиян Чавдаров (четиримата от Габрово)

Делегат – Игор Бакьов (Велико Търново)

 

ЛОКОМОТИВ (Дряново) – ЛЕВСКИ (Лом)

Главен съдия – Росен Гановски (Враца)

Асистенти – Илиян Маринов (Враца) и Дочо Михов (Ловеч)

Четвърти съдия – Калин Кинов (Габрово)

Делегат – Георги Трендафилов (Габрово)

 

ВИХЪР (Славяново) – ПАВЛИКЕНИ (Павликени)

Главен съдия – Милен Въжарски

Асистенти – Илиян Капарашев и Кристиян Минков (тримата от Велико Търново)

Четвърти съдия – Ивайло Благоев (Плевен)

Делегат – Асен Атанасов (Свищов)

 

ЯНТРА (Полски Тръмбеш) – ПАРТИЗАН (Червен бряг)

Главен съдия – Венцислав Кознички

Асистенти – Ивайло Атанасов и Павлин Петков

Четвърти съдия – Георги Ананиев

Делегат – Светослав Стефанов (всички от Велико Търново)

 

ПЕЩЕРА (Галата) – ДРЕНОВЕЦ (Дреновец)

Главен съдия – Мирослав Михайлов (Плевен)

Асистенти – Тихомир Колев и Петър Михов (двамата от Габрово)

Четвърти съдия – Николай Иванов (Ловеч)

Делегат – Николай Николов (Ловеч)

 

Голмайстори

15 – Тихомир Кънев – Севлиево;

11 – Мариян Огнянов – Левски (Лом);

10 – Ивайло Емилов Иванов – Спартак (Плевен), Атанас Георгиев – Пещера (Галата);

9 – Иван Аделинов Иванов – Вихър (Славяново), Любомир Генчев – Янтра (Полски Тръмбеш), Момчил Савов – Локомотив (Дряново);

8 – Виктор Василев – Ботев II (Враца), Ангел Русев – Партизан (Червен бряг);

7 – Мирослав Маринов– Ботев II (Враца), Андриян Димитров – Спартак (Плевен), Стефан Гинчев – Павликени, Георги Колев – Локомотив (Дряново), Валдемар Стоянов, Лионел Матадос – Локомотив (Мездра), Георги Стоянов – Дреновец;

6 – Рангел Абушев – Левски (Лом), Сонер Хюсеин, Преслав Антонов – Академик (Свищов), Димитър Байдаков – Етър II (Велико Търново), Альоша Илиев – Пещера (Галата);

5 – Йоан Петков – Вихър (Славяново), Кристиян Тафраджийски – Партизан (Червен бряг), Явор Генчев – Локомотив (Дряново), Благовест Ленков, Евгени Систов – Левски (Левски);

4 – Георги Цеков – Левски (Лом), Кирил Кръстев – Ботев II (Враца), Константин Генков, Светослав Кръстев – Вихър (Славяново), Айвън Ангелов – Спартак (Плевен), Бранислав Ботев – Янтра (Полски Тръмбеш), Николай Какамъков, Йордан Петев Йорданов – Павликени, Кристиян Бориславов Иванов – Левски (Левски), Николай Ганчев – Първа атомна (Козлодуй), Славей Младенов – Пещера (Галата), Васил Андреев – Трявна, Александър Соколов – Бдин (Видин);

3 – Йордан Йорданов – Левски (Лом), Ремзи Неджип, Любослав Петров – Ботев II (Враца), Цветан Петров – Вихър (Славяново), Стивън Славков, Александър Скорчев, Ивайло Раденцов – Спартак (Плевен), Христо Димов – Партизан (Червен бряг), Красен Славчев – Павликени, Тихомир Антонов, Ростислав Данчев – Янтра (Полски Тръмбеш), Атанас Ингилизов, Емил Копаранов – Локомотив (Дряново), Стивън Манолов – Етър II (Велико Търново), Мартин Колев, Преслав Петков – Академик (Свищов), Георги Илиев, Калоян Цветков – Дреновец, Пламен Венелинов, Десислав Атанасов – Първа атомна (Козлодуй), Алекс Згрипаров – Трявна;

2 – Александър Веселинов, Цветин Неделчев – Левски (Лом), Любослав Младенов, Александър Добчев – Ботев II (Враца), Павлин Иванов, Добрин Петров – Севлиево, Милен Тодоров – Вихър (Славяново), Иво Иванов, Цветелин Иванов, Александър Младенов – Спартак (Плевен), Милен Тонев, Калоян Тодоров, Димитър Димитров – Партизан (Червен бряг), Николай Иванов, Янислав Илиев, Тони Маречков – Янтра (Полски Тръмбеш), Йордан Иванов, Тодор Чирпанов – Локомотив (Дряново), Брайан Стоянов, Светослав Валериев Ангелов, Мартин Михайлов – Локомотив (Мездра), Иван Филипов – Левски (Левски), Денил Селимински – Дреновец, Младен Русков, Александър Асенов, Румен Миков – Пещера (Галата), Александър Дамянов – Трявна, Янек Кирилов, Ангел Каишев – Бдин (Видин);

1 – Ивайло Орлинов, Гален Ненов – Левски (Лом), Николай Банов, Ахмед Хикмет, Алекс Георгиев, Иван Пенев, Атанас Фиданин, Галин Стоянов – Севлиево, Борислав Боянов, Цветко Иванов – Ботев II (Враца), Десислав Русев, Станислав Иванов – Вихър (Славяново), Петър Ванков – Спартак (Плевен), Красен Трифонов, Цветомир Додуров – Павликени, Исмаил Мастънов, Александър Миланов – Янтра (Полски Тръмбеш), Любомир Иванов, Тихомир Дамянов, Станислав Антонов – Партизан (Червен бряг), Мартин Иванов, Рачо Генков, Константин Йорданов – Локомотив (Дряново), Милен Василев, Мохамед Ал Карифа, Петър Димитров – Локомотив (Мездра), Димитър Цонев, Матьо Гагов, Марио Балъков, Кристиян Иванов, Кристиян Кънчев, Юлиян Райков – Етър II (Велико Търново), Ивайло Данаилов, Иван Ганев – Академик (Свищов), Джанко Танев, Антонио Иванджиков, Траян Димитров – Левски (Левски), Денис Димитров, Кристиян Здравков, Александър Петров, Станислав Белчев, Димитър Георгиев, Димитър Маймунков – Дреновец, Веселин Кърлиев, Георги Йорданов, Благовест Иванов, Георги Горанов, Антонио Йорданов, Христо Карлуковски – Първа атомна (Козлодуй), Стойчо Стойков, Денис Николов – Бдин (Видин)

 

Автоголове

1 – Тодор Горанов – Ботев II (срещу Янтра-Полски Тръмбеш)

Цветомир Додуров – Павликени (срещу Партизан-Червен бряг),

Митко Милчев – Партизан (срещу Севлиево)

Пламен Ангелов – Академик (срещу Левски-Лом)

 

Временно класиране  

1. Левски (Лом)                             10   3   0   31:3   33

2. Спартак (Плевен)                      10   1   4   37:14   31

3. Ботев II (Враца)                         9   3   2   32:12   30

4. Севлиево (Севлиево)                 9   3   2   29:9   30

5. Янтра (Полски Тръмбеш)           9   3   3   28:15   30

6. Вихър (Славяново)                    9   1   4   29:13   28

7. Павликени (Павликени)             8   3   4   20:11   27

8. Партизан (Червен бряг)             8   2   5   26:20   26

9. Локомотив (Дряново)                7   0   8   34:37   21

10. Локомотив (Мездра)                 6   2   7   23:20   20

11. Академик (Свищов)                  6   0   9   20:27   18

12. Левски (Левски)                        4   5   6   19:18   17

13. Дреновец (Дреновец)                4   3   8   21:34   15

14. Първа атомна (Козлодуй)         4   2   9   16:23   14

15. Етър II (Велико Търново)          4   2   8   15:25   14

16. Пещера (Галата)                       4   2   9   26:40   14

17. Трявна (Трявна)                        1   2   12   9:39   5

18. Бдин (Видин)                            1   1   13   10:65   4

 

Отложени срещи

от 14 кръг:

Вихър (Славяново) - Ботев II (Враца)  COVID-19 в състава на гостите

Севлиево (Севлиево) - Левски (Лом)    COVID-19 в състава на гостите

от 15 кръг:

Левски (Лом) - Етър II (Велико Търново)  COVID-19 в състава на домакините

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Спортни новини		 Прочетена 60

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                  Треньорът на Лудогорец 3: Пожелавам на Спартак да се върне в професионалния футбол

                 
                
              

              

                
                  
                  Можехме да вкараме още, заяви треньорът на Спартак (Вн)
                
                
                  Можехме да вкараме още, заяви треньорът на Спартак (Вн)

                 
                
              

              

                
                  
                  Спартак (Варна) постигна важна победа над Лудогорец 3
                
                
                  Спартак (Варна) постигна важна победа над Лудогорец 3

                 
                
              

              

                
                  
                  Черноморец изпитва затруднения с плащането на наема на стадиона
                
                
                  Черноморец изпитва затруднения с плащането на наема на стадиона

                 
                
              

              

                
                  
                  Футболист на Марек е с COVID-19
                
                
                  Футболист на Марек е с COVID-19

                 
                
              

              

                
                  
                  Редовски: Младите футболисти да се замислят как се трудят на терена (видео)
                
                
                  Редовски: Младите футболисти да се замислят как се трудят на терена (видео)

                 
                
              

              

                
                  
                  Отиде си бивш шеф на Велбъжд
                
                
                  Отиде си бивш шеф на Велбъжд

                 
                
              

            

            
            
          


                        
						






Ще надмине ли ученикът своя учител?
14 ноември 2020

Локомотив (Пловдив) изживя своята страстна седмица, която нито един в клуба или свързан по някакъв начин с "черно-бялата" идея не подозираше, че може се случи толкова неочаквано. Да, говоря за изненадващото напускане на ...









							
							
						

						
						






Sportal.bg разкрива: 40 неща, които не знаете за ...
16 ноември 2020

Футболистът на Етър Георги Купенов с усмивка прие да отговори на въпросите на Sportal.bg и разкри 40 интересни факта за себе си. Централният защитник сподели какво има в хладилника си, кой е най-големият гаф, който е ...









							
							
							
						


          

            

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                  Вирусолог: Вирусът не е станал по-агресивен, просто позитивните хора станаха повече
                
                
                  Вирусолог: Вирусът не е станал по-агресивен, просто позитивните хора станаха повече

                
              

              

                
                  Дариткова: Случаят със смъртта на пациенти в Пловдив не може да е клеймо върху всички
                
                
                  Дариткова: Случаят със смъртта на пациенти в Пловдив не може да е клеймо върху всички

                
              

              

                
                  Броят на заразените с коронавирус в Бразилия надхвърли 6 милиона
                
                
                  Броят на заразените с коронавирус в Бразилия надхвърли 6 милиона

                
              

              

                
                  Лекар е задържан по подозрение, че е убил пациент с COVID-19
                
                
                  Лекар е задържан по подозрение, че е убил пациент с COVID-19

                
              

              

                
                  Най-големият син на Доналд Тръмп е с коронавирус
                
                
                  Най-големият син на Доналд Тръмп е с коронавирус

                
              

              

                
                  Германия шокирана от случай на канибализъм
                
                
                  Германия шокирана от случай на канибализъм

                
              

              

                
                  Грузинците гласуват днес на втори тур на парламентарните избори
                
                
                  Грузинците гласуват днес на втори тур на парламентарните избори

                
              

            

            
            
          

		
	













			
			
			

			


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