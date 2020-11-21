Битката за Враца дава началото на 16-ия кръг на Северозапад

Дерби на Врачанска област ще се играе днес в Мездра. Местният Локомотив и вторият състав на Ботев се познават отлично. И в двата тима има футболисти, които могат сами да решат крайния изход. Ако Николай Нинов и Любен Любенов разполагат с всички налични състезатели шоуто е гарантирано.

Продължаващият утре 16-и кръг на Северозападната Трета лига предлага още интригуващи сблъсъци.

Един от тях е в Дряново, където местният Локомотив приема лидера Левски (Лом). След два поредни отложени срещи заради заразени футболисти с COVIT-19, гостите ще направят всичко за поредни 3 точки, които ще ги затвърдят на първото място. Домакините обаче демонстрират характер през настоящата кампания, така че всички предпоставки за изключително оспорвано съперничество са налице.

Регионален сблъсък се очаква в Славяново. Тамошният Вихър ще преследва с цената на всичко крайния успех, защото чрез него ще се задържи близо до челниците. Едноименният състав на Павликени обаче винаги е труден побеждаване.

След като взе максимален точков актив от последните си 5 двубоя, Янтра (Полски Тръмбеш) приема Партизан. Треньорът на домакините Петър Кръстев знае как се печелят подобни тежки мачове. Гостите от Червен бряг обаче могат да бият всеки в групата. Както и да завърши битката няма да е изненада.

Търновско дерби на „Ивайло“. След 4 поредни поражения дублиращият тим на Етър (Велико Търново) излиза срещу Академик (Свищов). „Студентите“ са в подем след като повалиха ФК Севлиево. Младите таланти на домакините обаче трябва да поставят точка на лошите резултати, защото вече са сред последните в класирането.

Именно в дъното се очакват ожесточени двубои. Пещера (Галата) удари за самочувствие Бдин и сега ще се опита да стори същото с друг тим от Видинско – Дреновец.

Именно във Видин, опашкарите Бдин и Трявна ще определят, кой е най-слабият отбор в групата през настоящия полусезон.

ФК Севлиево и плевенският Спартак едва ли ще пропуснат да спечелят у дома съответно срещу Първа атомна (Козлодуй) и едноименният състав на град Левски.



Северозападна Трета лига – XVI кръг

21 ноември 2020 г., събота, 14:30 часа:

ЛОКОМОТИВ (Мездра) – БОТЕВ II (Враца)

Главен съдия – Михаел Павлов

Асистенти – Милен Арабаджиев и Борислав Борисов (тримата от Велико Търново)

Четвърти съдия – Георги Петров (Враца)

Делегат – Иван Маринов (Видин)

22 ноември 2020 г., неделя, 14:30 часа:

БДИН (Видин) – ТРЯВНА (Трявна)

Главен съдия – Петър Иванов

Асистенти – Николай Михайлов и Веселин Найденов

Четвърти съдия – Ивайло Тодоров (четиримата от Монтана)

Делегат – Красимир Кандиларов (Велико Търново)

СПАРТАК (Плевен) – ЛЕВСКИ (Левски)

Главен съдия – Даниел Иванов (Видин)

Асистенти – Даниел Цолов (Монтана) и Димитър Стоянов (Враца)

Четвърти съдия – Венислав Живков (Монтана)

Делегат – Иван Тошев (Враца)

СЕВЛИЕВО (Севлиево) – ПЪРВА АТОМНА (Козлодуй)

Главен съдия – Владимир Кирилов

Асистенти – Мартин Мачев и Георги Георгиев (тримата от Плевен)

Четвърти съдия – Тихомир Папазов (Габрово)

Делегат – Емил Цветанов (Плевен)

ЕТЪР II (Велико Търново) – АКАДЕМИК (Свищов)

Главен съдия – Петър Кузев

Асистенти – Михаил Денчев и Илия Семов

Четвърти съдия – Савастиян Чавдаров (четиримата от Габрово)

Делегат – Игор Бакьов (Велико Търново)

ЛОКОМОТИВ (Дряново) – ЛЕВСКИ (Лом)

Главен съдия – Росен Гановски (Враца)

Асистенти – Илиян Маринов (Враца) и Дочо Михов (Ловеч)

Четвърти съдия – Калин Кинов (Габрово)

Делегат – Георги Трендафилов (Габрово)

ВИХЪР (Славяново) – ПАВЛИКЕНИ (Павликени)

Главен съдия – Милен Въжарски

Асистенти – Илиян Капарашев и Кристиян Минков (тримата от Велико Търново)

Четвърти съдия – Ивайло Благоев (Плевен)

Делегат – Асен Атанасов (Свищов)

ЯНТРА (Полски Тръмбеш) – ПАРТИЗАН (Червен бряг)

Главен съдия – Венцислав Кознички

Асистенти – Ивайло Атанасов и Павлин Петков

Четвърти съдия – Георги Ананиев

Делегат – Светослав Стефанов (всички от Велико Търново)

ПЕЩЕРА (Галата) – ДРЕНОВЕЦ (Дреновец)

Главен съдия – Мирослав Михайлов (Плевен)

Асистенти – Тихомир Колев и Петър Михов (двамата от Габрово)

Четвърти съдия – Николай Иванов (Ловеч)

Делегат – Николай Николов (Ловеч)

Голмайстори

15 – Тихомир Кънев – Севлиево;

11 – Мариян Огнянов – Левски (Лом);

10 – Ивайло Емилов Иванов – Спартак (Плевен), Атанас Георгиев – Пещера (Галата);

9 – Иван Аделинов Иванов – Вихър (Славяново), Любомир Генчев – Янтра (Полски Тръмбеш), Момчил Савов – Локомотив (Дряново);

8 – Виктор Василев – Ботев II (Враца), Ангел Русев – Партизан (Червен бряг);

7 – Мирослав Маринов– Ботев II (Враца), Андриян Димитров – Спартак (Плевен), Стефан Гинчев – Павликени, Георги Колев – Локомотив (Дряново), Валдемар Стоянов, Лионел Матадос – Локомотив (Мездра), Георги Стоянов – Дреновец;

6 – Рангел Абушев – Левски (Лом), Сонер Хюсеин, Преслав Антонов – Академик (Свищов), Димитър Байдаков – Етър II (Велико Търново), Альоша Илиев – Пещера (Галата);

5 – Йоан Петков – Вихър (Славяново), Кристиян Тафраджийски – Партизан (Червен бряг), Явор Генчев – Локомотив (Дряново), Благовест Ленков, Евгени Систов – Левски (Левски);

4 – Георги Цеков – Левски (Лом), Кирил Кръстев – Ботев II (Враца), Константин Генков, Светослав Кръстев – Вихър (Славяново), Айвън Ангелов – Спартак (Плевен), Бранислав Ботев – Янтра (Полски Тръмбеш), Николай Какамъков, Йордан Петев Йорданов – Павликени, Кристиян Бориславов Иванов – Левски (Левски), Николай Ганчев – Първа атомна (Козлодуй), Славей Младенов – Пещера (Галата), Васил Андреев – Трявна, Александър Соколов – Бдин (Видин);

3 – Йордан Йорданов – Левски (Лом), Ремзи Неджип, Любослав Петров – Ботев II (Враца), Цветан Петров – Вихър (Славяново), Стивън Славков, Александър Скорчев, Ивайло Раденцов – Спартак (Плевен), Христо Димов – Партизан (Червен бряг), Красен Славчев – Павликени, Тихомир Антонов, Ростислав Данчев – Янтра (Полски Тръмбеш), Атанас Ингилизов, Емил Копаранов – Локомотив (Дряново), Стивън Манолов – Етър II (Велико Търново), Мартин Колев, Преслав Петков – Академик (Свищов), Георги Илиев, Калоян Цветков – Дреновец, Пламен Венелинов, Десислав Атанасов – Първа атомна (Козлодуй), Алекс Згрипаров – Трявна;

2 – Александър Веселинов, Цветин Неделчев – Левски (Лом), Любослав Младенов, Александър Добчев – Ботев II (Враца), Павлин Иванов, Добрин Петров – Севлиево, Милен Тодоров – Вихър (Славяново), Иво Иванов, Цветелин Иванов, Александър Младенов – Спартак (Плевен), Милен Тонев, Калоян Тодоров, Димитър Димитров – Партизан (Червен бряг), Николай Иванов, Янислав Илиев, Тони Маречков – Янтра (Полски Тръмбеш), Йордан Иванов, Тодор Чирпанов – Локомотив (Дряново), Брайан Стоянов, Светослав Валериев Ангелов, Мартин Михайлов – Локомотив (Мездра), Иван Филипов – Левски (Левски), Денил Селимински – Дреновец, Младен Русков, Александър Асенов, Румен Миков – Пещера (Галата), Александър Дамянов – Трявна, Янек Кирилов, Ангел Каишев – Бдин (Видин);

1 – Ивайло Орлинов, Гален Ненов – Левски (Лом), Николай Банов, Ахмед Хикмет, Алекс Георгиев, Иван Пенев, Атанас Фиданин, Галин Стоянов – Севлиево, Борислав Боянов, Цветко Иванов – Ботев II (Враца), Десислав Русев, Станислав Иванов – Вихър (Славяново), Петър Ванков – Спартак (Плевен), Красен Трифонов, Цветомир Додуров – Павликени, Исмаил Мастънов, Александър Миланов – Янтра (Полски Тръмбеш), Любомир Иванов, Тихомир Дамянов, Станислав Антонов – Партизан (Червен бряг), Мартин Иванов, Рачо Генков, Константин Йорданов – Локомотив (Дряново), Милен Василев, Мохамед Ал Карифа, Петър Димитров – Локомотив (Мездра), Димитър Цонев, Матьо Гагов, Марио Балъков, Кристиян Иванов, Кристиян Кънчев, Юлиян Райков – Етър II (Велико Търново), Ивайло Данаилов, Иван Ганев – Академик (Свищов), Джанко Танев, Антонио Иванджиков, Траян Димитров – Левски (Левски), Денис Димитров, Кристиян Здравков, Александър Петров, Станислав Белчев, Димитър Георгиев, Димитър Маймунков – Дреновец, Веселин Кърлиев, Георги Йорданов, Благовест Иванов, Георги Горанов, Антонио Йорданов, Христо Карлуковски – Първа атомна (Козлодуй), Стойчо Стойков, Денис Николов – Бдин (Видин)

Автоголове

1 – Тодор Горанов – Ботев II (срещу Янтра-Полски Тръмбеш)

Цветомир Додуров – Павликени (срещу Партизан-Червен бряг),

Митко Милчев – Партизан (срещу Севлиево)

Пламен Ангелов – Академик (срещу Левски-Лом)

Временно класиране

1. Левски (Лом) 10 3 0 31:3 33

2. Спартак (Плевен) 10 1 4 37:14 31

3. Ботев II (Враца) 9 3 2 32:12 30

4. Севлиево (Севлиево) 9 3 2 29:9 30

5. Янтра (Полски Тръмбеш) 9 3 3 28:15 30

6. Вихър (Славяново) 9 1 4 29:13 28

7. Павликени (Павликени) 8 3 4 20:11 27

8. Партизан (Червен бряг) 8 2 5 26:20 26

9. Локомотив (Дряново) 7 0 8 34:37 21

10. Локомотив (Мездра) 6 2 7 23:20 20

11. Академик (Свищов) 6 0 9 20:27 18

12. Левски (Левски) 4 5 6 19:18 17

13. Дреновец (Дреновец) 4 3 8 21:34 15

14. Първа атомна (Козлодуй) 4 2 9 16:23 14

15. Етър II (Велико Търново) 4 2 8 15:25 14

16. Пещера (Галата) 4 2 9 26:40 14

17. Трявна (Трявна) 1 2 12 9:39 5

18. Бдин (Видин) 1 1 13 10:65 4





Отложени срещи

от 14 кръг:

Вихър (Славяново) - Ботев II (Враца) COVID-19 в състава на гостите

Севлиево (Севлиево) - Левски (Лом) COVID-19 в състава на гостите

от 15 кръг:

Левски (Лом) - Етър II (Велико Търново) COVID-19 в състава на домакините