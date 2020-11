Тенис Григор Димитров в забавен онлайн разговор с Монфис и Мъри (видео) 20 ноември 2020 | 19:51 Прочетена 206 0



Вече видяхме, че Григор Димитров не губи време и тренира, за да е в най-добрата си форма за новия сезон през 2021 г. Но той намира време и за забавления с колеги. Grigor vs. modern technology #MuzzMonfATP



https://t.co/mrfQ88Fx4Q pic.twitter.com/EwZuGRawH0 — Oleg S. (@AnnaK_4ever) November 19, 2020 Българският тенисист беше част от онлайн разговор с колегите си Гаел Монфис и Анди Мъри. В началото обаче всички трябваше да изчакат Димитров да "изгрее". Григор имаше проблеми с камерата на своето устройство. След няколко неуспешни опита той все пак успя да я включи и да поздрави събеседниците и феновете с чаровна усмивка. Естествено, не се размина без шеговити коментари от Монфис и Мъри, които всячески се опитваха да обяснят на родения в Хасково тенисист как да включи камерата си. Иначе разговорът премина в страхотно настроение. Монфис, който беше инициатор на тази онлайн сбирка, върна Димитров към най-успешната година в кариерата му до сега - 2017 г. Тогава българинът спечели финалите на АТР в Лондон. #grigordimitrov Three years ago Grigor finished a significant season with a great prize! C'mon Grisha! pic.twitter.com/RkeQ3WHEqn — Yuliya Skerleva (@julkata22) November 19, 2020 "Много специално чувство е. Особено с оглед на нашата година като тенисисти. Това е голяма награда като стигнеш там. Не съм се чувствал толкова свеж за турнир в края на годината. Не знаех, че ще спечеля или нещо подобно. Играех добре, но имах и трудни загуби. Цялата седмица беше като един миг, публиката бе невероятна, всички, корта, светлините, носи толкова много на тениса", разказа Димитров. Another good evening with @andy_murray thx to @GrigorDimitrov for being with us #MuzzMonfATP https://t.co/xI0T5bUeDS pic.twitter.com/xTHsi7b4P3 — Gael Monfils (@Gael_Monfils) November 19, 2020 Григор припомни, че е водил Монфис на дискотека в София, като двамата са се забавлявали много, но са били дегизирани с качулки. А след това заяви, че няма търпение да започне новият сезон. Той по традиция трябва да стартира в Австралия, където вече ситуацията с коронавируса се нормализира и дори е разрешено присъствието на публика по трибуните по време на спортни събития. "Да видим каква ще е ситуацията, опитвам да остана във форма, доколкото мога в тези дни. Никога не съм бил у дома толкова много време, така че се наслаждавам", разказа Димитров.



