Джокович подчини Зверев в решителния двубой за полуфиналите в Лондон

Петкратният победител Новак Джокович спечели ключовия сблъсък с Александър Зверев с 6:3, 7:6(4) за класиране на полуфиналите във финалния турнир на АТР в Лондон. Както е известно, световният номер 1 се нуждаеше от задължителна победа, а същото важеше и за победителя в турнира от 2018-а, като срещата им предложи достатъчно емоции на феновете, за да оправдае заряда си. Djokovic delivers @DjokerNole has made the #NittoATPFinals semis for a ninth time after defeating Zverev 6-3, 7-6! pic.twitter.com/DK8vEu4Ce3 — ATP Tour (@atptour) November 20, 2020 Така Джокович се класира за следващата фаза и избегна второ последователно отпадане в групите, което не се е случвало в кариерата му. Той ще премери сили с Доминик Тийм в търсене на рекордна шеста купа от Финалите на АТР. Ноле ще се опита да завърши по най-успешния начин противоречивата му 2020 година, в която влезе в серия от 37 победи (изключваме дисквалификацията в Ню Йорк), но пък не можа да спечели 18-ата титла от “Големия шлем”. The semi-finals are set!



Who wins the #NittoATPFinals from here? pic.twitter.com/3kwExX2ZWP — ATP Tour (@atptour) November 20, 2020 Все пак, Зверев също може да бъде доволен от завършека на сезона, независимо че трябваше да претърпи разочарование от загубата на първия си финал от “Големия шлем”. Оттогава той стигна финала и на “Мастърс”-а в Париж, както и спечели две поредни титли в Кьолн, а все пак регистрира победа срещу дебютанта Диего Шварцман на Финалите на АТР. В първия сет нивото на германеца не беше необходимото, за да удържи Джокович, който сервираше прекрасно и не правеше грешки, както беше вчера срещу Даниил Медведев. Зверев пък често бъркаше бекхендите си, а и двойните грешки не му вършеха услуги, което доведе до приключване на сета само за 34 минути. Във втората част вече шампионът от 2018 година направи всичко необходимо, за да спечели, като реализира около 27 уинъра, но двамата не можаха да се пробият и всичко се реши в дребни епизоди от тайбрека. Джокович стигна до втори мини пробив и материализира първия си мачбол за крайната победа с продължителност 98 минути.

