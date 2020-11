Зарко поведе след втората тренировка в Португалия

Йоан Зарко (Avintia Ducati) спечели втората свободна тренировка преди Гран При на Португалия в MotoGP, като по този начин оглави общото класиране след първия ден от последния състезателен уикенд за 2020 година.

@JohannZarco1 ends Friday on top!



A frantic end to FP2 with just over half a second covering the top 15! #PortugueseGP pic.twitter.com/JkGVBvHqgr — MotoGP™ (@MotoGP) November 20, 2020

Зарко, който използва миналогодишната версия на мотора на Ducati направи обиколка за 1:39.417 на пистата „Портимао“, с което завърши на 0.119 пред Маверик Винялес (Yamaha). Трети отново както и в сутрешната тренировка се нареди Алейш Еспаргаро (Aprilia), който бе с 0.228 по-бавен от Зарко.

World Champion at work! @JoanMirOfficial launches his Suzuki over the crest into Turn 9! #PortugueseGP pic.twitter.com/tfKmcOFnlZ — MotoGP™ (@MotoGP) November 20, 2020

Останалите места в първите десет, които дават право на директно участие във втората фаза на утрешната квалификация, към момента се заемат от Фабио Куартараро (Petronas Yamaha SRT), Брад Биндър (KTM), Жоан Мир (Suzuki), Андреа Довициозо (Ducati), Пол Еспаргаро (KTM), Джак Милър (Pramac Ducati) и Франко Морбидели (Petronas Yamaha SRT). А разликата между десетия Морбидели и първия бе едва 0.471, докато тази между Зарко и 18-ти Алекс Маркес (Repsol Honda), бе само 0.921.

A session that sums up #MotoGP in 2020!!!



Five different manufacturers in the top six with 18 riders covered by a second! #PortugueseGP pic.twitter.com/TTkqjkucXP — MotoGP™ (@MotoGP) November 20, 2020

Утрешната трета свободна тренировка, която ще определи финалното разпределение на местата в топ десет стартира в 11:55 часа българско време.