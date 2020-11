Спорт и бизнес В Южна Корея ще плащат компенсации заради липсата на Роналдо 20 ноември 2020 | 16:17 - Обновена Прочетена 456 0



Става въпрос за приятелския мач между "бианконерите" и сборен отбор на звездите от К-лигата в Сеул през юли 2019 г., завършил 3:3. Тогава от промоутъра бяха разтръбили, че португалецът ще бъде на терена поне 45 минути, което доведе до изчерпването на всички билети за 65-хилядния стадион в южнокорейската столица. Роналдо обаче остана на резервната пейка през целия мач, а разочарованието на феновете предизвика съдебни дела. A promoter has been ordered to pay compensation to fans in South Korea after Cristiano Ronaldo failed to play for Juventus against the K-League All-Stars in July 2019 pic.twitter.com/IbPetRE33f — B/R Football (@brfootball) November 20, 2020 Така The Fasta ще трябва да плати половината цена на билета и допълнителни 50 000 южнокорейски вона (около 74 лева) на 162-амата ищци, които са съдили промоутъра заради "емоционален стрес" от липсата на нападателя в мача. Билетите струваха между 30 000 и 400 000 южнокорейски вона (между 44 и 590 лева), като бяха разпродадени за едва три минути. Това не е първото дело, спечелено от фенове по този случай. По-рано двама привърженици също осъдиха организатора на контролата, но в друг местен съд. Съдът в Сеул разпореди на промоутъра The Fasta да компенсира феновете, които са били подведени, че Кристиано Роналдо ще участва в контрола на Ювентус

