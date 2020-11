НБА Крис Бош: Обидих се на ЛеБрон, когато разбрах, че ни напуска 20 ноември 2020 | 15:59 Прочетена 94 0



копирано

Бившият център на Маями Хийт Крис Бош разкри как е разбрал за решението на ЛеБрон Джеймс да напусне "горещите" през 2014-а. 11-кратният участник в "Мача на звездите" сподели, че е получил съобщение от "Краля", но първоначално не е поискал да повярва на написаното и е помислил, че Джеймс се шегува. "Разбрах чрез съобщение, което той ми изпрати. Първоначално си помислих, че се шегува, но 10 минути по-късно решението му бе разгласено навсякъде. В онзи момент бяхме готови да съберем отбора отново, за да се опитаме да спечелим. Честно казано, бях обиден на ЛеБрон, въпреки че вече бяхме говорили по тази тема. Когато влезеш в съблекалнята и него го няма, всеки започва да гледа към теб и да изисква неговите 25 точки на мач", сподели Бош в подкаста "All The Smoke". LeBron told Chris Bosh via text that he was leaving Miami. pic.twitter.com/hssBPE526N — Hoop Central (@TheHoopCentral) November 20, 2020

Джеймс напусна Маями точно след загубата от Сан Антонио на Финалите през 2014-а. В следващите четири години той бранеше емблемата на родния си Кливланд, с който спечели титлата през 2016-а.

Джеймс напусна Маями точно след загубата от Сан Антонио на Финалите през 2014-а. В следващите четири години той бранеше емблемата на родния си Кливланд, с който спечели титлата през 2016-а. 0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 94

1