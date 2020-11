Защитник на Леверкузен с положителна проба за COVID-19

Защитникът Едмънд Тапсоба се е завърнал в Байер Леверкузен с положителен тест за коронавирус, обявиха от германския футболен клуб.

"Едмънд Тапсоба даде положителен тест след лагера на националния отбор на Буркино Фасо. Той не е бил в контакт с други лица от клуба и ще бъде поставен под карантина", пишат от Леверкузен в Туитър.

Edmond Tapsoba tested positive for COVID-19 after the international trip with Burkina Faso.



He had no contact with the team after his arrival and was immediately sent to quarantine at home. pic.twitter.com/WdtuRWaVWS