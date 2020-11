Германия Една от младите звезди на Дортмунд преподписа с клуба за пет години 20 ноември 2020 | 14:26 - Обновена Прочетена 96 0



Навършилият 18 години само преди седмица американец се присъедини към “жълто-черните” през лятото на 2019 г., а в началото на тази година стана част и от първия им състав. Оттогава насам той записа 30 мача с 3 гола и 7 асистенции за тима, а преди дни дебютира и за националния отбор на своята страна, като се разписа още във втория си мач за САЩ. Breaking: Reports confirm that Giovanni Reyna has extended his contract until 2025!



