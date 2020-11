Оливейра спечели първата тренировка в домашната си ГП на Португалия

Мигел Оливейра (Tech 3 KTM) записа най-доброто време в първата свободна тренировка от последния състезателен уикенд за 2020 година в MotoGP в Португалия. Португалец направи обиколка на пистата „Портимао“ за 1:40.122 в заключителните секунди на удължената 70-минутна сесия, като по този начин завърши на 0.040 пред Маверик Винялес (Yamaha).

Продължителността на тренировка бе увеличена с 25 минути, тъй като португалското трасе е ново за шампионата и заради пандемията от коронавирус отборите и пилотите нямаха възможност да проведат по-дълги тестове за неговото опознаване. Следобедната втора тренировка също ще е с продължителност от 70 минути, а от утре уикендът продължава с нормална дължина на сесиите.

Трети в първата тренировка остана Алейш Еспаргаро (Aprilia), който се възползва от своето познаване на специфичната пистата. Испанецът имаше възможност да тества мотор от MotoGP, тъй като италианския отбор има право да използва състезателни пилоти извън официалните тестове заради по-слабите си резултати през последните години. Неговият съотборник Лоренцо Савадори, който също има огромно познание за „Портимао“ от многото си участия в Световния супербайк шампионат завърши сесията на четвърто място.

The new world champion in action! @JoanMirOfficial has wasted no time getting up to speed! #PortugueseGP pic.twitter.com/IxVSOXn1L2 — MotoGP™ (@MotoGP) November 20, 2020

Зад италианеца, който през този уикенд ще направи своя трети старт в кралския клас, местата в топ 10 бяха заети от Пол Еспаргаро (KTM), Кал Кръчлоу (LCR Honda), световния шампион Жоан Мир (Suzuki), Фабио Куартараро (Petronas Yamaha SRT), Такааки Накагами (LCR Honda) и Щефан Брадъл (Repsol Honda).

@_moliveira88 makes a dream start on home soil!@mvkoficial12 is the nearest challenger with the Aprilia duo impressing in third and fourth! #PortugueseGP pic.twitter.com/t3PpKOIkjP — MotoGP™ (@MotoGP) November 20, 2020

Втората тренировка преди надпреварата за Гран При на Португалия стартира в 16:00 часа българско време.