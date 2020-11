Никс изгониха още трима и взеха нов център

Ръководството на Ню Йорк Никс продължи масовата чистката отбора. След като се раздели с Таж Гибсън, Боби Портис и Елфрид Пейтън, нюйоркчани отхвърлиха още трима играчи. Тимът напускат гардовете Уейн Елингтън и Тио Пинсън, както и крилото Кени Уутън.

The Knicks are trading for Ed Davis, per @Tjonesonthenba pic.twitter.com/W47zCB12Jw