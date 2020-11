НБА Изненада: Хейуърд отказа $34 милиона от Бостън 20 ноември 2020 | 12:10 - Обновена Прочетена 272 0



Крилото на Бостън Селтикс Гордън Хейуърд изненадващо се отказа от опцията да удължи договора си с още една година и по този начин отхвърли гарантирани $34 милиона заплата за следващия сезон, съобщи Шамс Чарания. По този начин 30-годишният играч се превръща в свободен агент и ще може да дирижира бъдещето си. Celtics’ Gordon Hayward has opted out of his $34M deal for the 2020-21 season and will become a free agent, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium. — Shams Charania (@ShamsCharania) November 19, 2020 Той все още може да подпише нов договор с Бостън, ако двете страни постигнат разбирателство по параметрите на евентуална сделка, но не е тайна, че интерес към услугите му има от поне още три отбора - Ню Йорк Никс, Атланта Хоукс и Индиана Пейсърс. Сценарият да преподпише с "келтите" и веднага след това да бъде разменен също е на преден план. The Knicks have been aggressive in their pursuit of Gordon Hayward all week, sources say



Amid a growing belief leaguewide that Hayward will decline his $34 million player option for next season, New York may loom as Hayward's best option given all the Knicks' newfound cap space — Marc Stein (@TheSteinLine) November 19, 2020

Така Хейуърд изпълни договора си с Бостън, подписан през 2017-а, и получи общо $90 милиона за последните три сезона. Крилото записа средно по 17.5 точки, 6.7 борби и 4.1 асистенции при 50% стрелба от игра в 52 двубоя за миналата кампания.

