Конър Макгрегър и Дъстин Порие подписаха за UFC 257

Дейна Уайт вярва, че Хабиб ще се завърне за още 1 битка, а победителят от Макгрегър и Порие ще може да претендира за реванш с Нурмагомедов. Преди време Хабиб успя да запише победи със събмишън над Дъстин и Конър и двамата често говорят за нов шанс срещу непобедения боец. Конър вече има 1 победа над Порие с нокаут, но тя беше преди 6 години и в категория перо.

View this post on Instagram A post shared by MMA PUNCHER™ (@mmapuncher_tm) Порие е с рекорд 26-6-1 в ММА и печели 6 от последните си 7 битки. Дъстин е бивш временен шампион и в края на миналата година загуби титлата си от Хабиб Нурмагомедов. Това му спря серия от 5 поредни победи. "The Diamond" се завърна с победа над Дан Хукър в края на юни тази година.



Макгрегър е с рекорд 22-4 в ММА и в последната си битка нокаутира Доналд Серони за 40 секудни през януари тази година. Той е бивш двоен шампион и печели 3 от последните си 4 битки в клетката. През 2018 година Хабиб Нурмагомедов го победи със събмишън. Конър приключва 20 от битките си и 4-те му загуби са със събмишън.



Бившият двоен шампион Конър Макгрегър е подписал договор за битката с Дъстин Поарие и така срещата вече е официална. Двамата ще се бият в лека категория на UFC 257, което ще се проведе на 23 януари 2021 година. Срещата им няма да е за титла, защото Хабиб Нурмагомедов ще остане шампион, въпреки че се оттегли от ММА.



