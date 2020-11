Голдън Стейт намери заместник на Клей Томпсън

Голдън Стейт привлича гарда Кели Убре-младши от тима на Оклахома Сити Тъндър. В замяна "гръмотевиците" ще получат защитен избор в първия кръг на Драфта през 2021 година, съобщава ESPN. "Войните" се принудиха да търсят спешно играч по периметъра, след като стана ясно, че гардът Клей Томпсън е със скъсан ахилес на десния крак и е аут до края на сезона.

24-годишният Убре се задържа в Оклахома само броени дни. В началото на седмицата той бе включен в сделката, която изпрати Крис Пол в състава на Финикс Сънс. Генералният мениджър на Тъндър Сам Прести обаче нямаше намерение да задържа играча и взе за него пореден пик в първия кръг на Драфта, като така тимът разполага с 16 избора до 2027 година.

Kelly Oubre Jr. is officially headed to The Bay



From B/R x @AmericanExpress pic.twitter.com/ifnybFt2xH