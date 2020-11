НБА МакГий остава в Лейкърс, шампионите посочиха вратата на гард 20 ноември 2020 | 10:36 Прочетена 292 0



копирано





REPORT: JaVale McGee ACCEPTS his Player Option, via @ShamsCharania pic.twitter.com/ILx9ZmhaDg — Hoop Central (@TheHoopCentral) November 19, 2020 МакГий записа средно по 6.6 точки и 5.7 борби в 68 двубоя през миналия сезон. Той пристигна в Лейкърс през лятото на 2018-а, а в кариерата си е играл още за Вашингтон, Денвър, Филаделфия, Далас и Голдън Стейт.



The Los Angeles Lakers are waiving guard Quinn Cook, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium. Cook had a non-guaranteed season for 2020-21. — Shams Charania (@ShamsCharania) November 19, 2020 Гардът Куин Кук обаче ще си търси нов отбор. "Езерняците" са решили да се лишат от услугите му и той вече е свободен агент. Кук изигра един сезон с екипа на Лейкърс, оставяйки по 5.1 точки за 11.5 минути игрово време в 44 двубоя миналия сезон. Центърът на Лос Анджелис Лейкърс Джавейл МакГий активира опцията в договора си и ще остане още един сезон в състава на шампионите, информира Шамс Чарания. 32-годишният баскетболист ще получи заплата от $4.2 милиона за следващата година и след края на сезон 2020/21 ще се превърне в свободен агент.МакГий записа средно по 6.6 точки и 5.7 борби в 68 двубоя през миналия сезон. Той пристигна в Лейкърс през лятото на 2018-а, а в кариерата си е играл още за Вашингтон, Денвър, Филаделфия, Далас и Голдън Стейт.Гардът Куин Кук обаче ще си търси нов отбор. "Езерняците" са решили да се лишат от услугите му и той вече е свободен агент. Кук изигра един сезон с екипа на Лейкърс, оставяйки по 5.1 точки за 11.5 минути игрово време в 44 двубоя миналия сезон.

Още по темата

0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 292

1