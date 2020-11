ЦСКА (М) спря устрема на Байерн

ЦСКА Москва записа пета поредна победа в баскетболната Евролига за мъже, след като се наложи с 89:81 (18:17, 18:22, 28:21, 25:21) над Байерн Мюнхен. Така руснаците се изравниха с германците на второто място в класирането от редовната фаза, като и двата отбора са с баланс от 7-3. Лидер в подреждането с баланс 7-1 е отборът на Барселона, който приема днес Цървена звезда.

Първото полувреме в "Ауди Доум" бе много оспорвано и нито един от двата отбора не успя да поведе с повече от шест точки, а на почивката Байерн водеше с 39:36. В третата четвъртина двата тима отново си размениха по няколко пъти водачеството, но ЦСКА се откъсна в последната част.

