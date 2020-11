Други спортове Кошмар за световния шампион Питър Райт на Големия шлем по дартс 20 ноември 2020 | 01:42 Прочетена 85 0



Снощи "Змийската захапка" се изправи срещу Девон Питърсън в последния си мач от група "Е". Преди това той бе записал загуба с 4:5 от Дирк ван Дуйвенбоде и победа с 5:3 над Йън Уайт. Шотландецът се нуждаеше да спечели поне три лега, за да завърши на 2-ото място и да продължи напред, но загуби с 2:5 и приключи рано-рано с надпреварата.

Confirmation of the final Group E table #BoyleSportsGSOD pic.twitter.com/EIqy8si1Dd — Live Darts (@livedarts) November 19, 2020

Това бе един от най-слабите мачове в кариерата на Райт, който не приличаше на себе си. Той бе със средни стойности от 83,12, при чекаутите показателите му също бяха катастрофални - само 13,33% успешни хвърляния. Съперникът му не блестеше с нищо, тъй като и той бе със сравнително ниски средни стойности от 88,25, но той бе по-точен при чекаутите с 27,78% и това се оказа решаващо за победата.



Така Девон Питърсън завърши на първото място в групата с три победи и пълен актив от 6 точки, като освен него напред продължава и Йън Уайт от втората позиция.

The results from Day Four of the 2020 @BoyleSports Grand Slam of Darts, as the Last 16 is decided! pic.twitter.com/bNdSQIvWla — PDC Darts (@OfficialPDC) November 19, 2020

В другите групи нямаше големи изненади и повечето фаворити се класираха напред. Единственото изключение бе в група "F", където Глен Дърант разочарова и завърши на последното място с три загуби.



За 1/8-финалите на турнира се класираха Димитри ван ден Берг, Нейтън Аспинал, Роб Крос, Майкъл ван Гервен, Гъруин Прайс, Саймън Уитлок, Гари Андерсън, Джеймс Уейд, Деймън Хета, Девон Питърсън, Йън Уайт, Джони Клейтън, Дейв Чизнъл, Майкъл Смит, Жозе де Соуза и Адам Хънт.





