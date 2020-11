НБА Чистка в Ню Йорк, Тим Хардауей остава в Далас 19 ноември 2020 | 21:44 Прочетена 446 0



The Knicks declined team option on Bobby Portis ($15.7M) and waived Taj Gibson ($10.29M) and Elfrid Payton ($8M), sources tell @TheAthleticNBA @Stadium. Frees up salary space for New York. — Shams Charania (@ShamsCharania) November 19, 2020 С тези ходове Ню Йорк освобождава място за заплати, като в същото време се отказва от две от тежките трила в състава си в лицето на Портис и Гибсън. Това не е особено изненадващо предвид избора, който Никс направиха в Драфта на НБА миналата нощ. Тимът избра с 8-ия "пик" в първия кръг на Драфта "четворката" на Дейтън Флайърс Оби Топин.

Source: Tim Hardaway Jr. is exercising his $19 million player option. He will return to the Mavs after thriving in a starting role last season. — Tim MacMahon (@espn_macmahon) November 19, 2020 Междувременно стана ясно, че стрелящият гард на Далас Маверикс Тим Хардауей-младши е активирал опцията за последния сезон от договора си и ще остане при тексасци. Новината съобщи в Twitter журналистът на ESPN Тим МакМеън. В последната година от контракта си Хардауей, който имаше продуктивен сезон 2019/20, ще получи 19 милиона долара.



