Положителен край на силния сезон на Рубльов

Рубльов поведе с 4:0 в първия сет и затоври частта с 6:2. Във втория сет направилият впечатляващ сезон руснак реализира ранен пробив и поведе с 3:1 в резултата, но Тийм сътвори обрат до 5:4 в своя полза. Австриецът обаче загуби подаването си за 5:6 и с помощта на началния си удар Рубльов сложи точка на спора в следващия гейм - 7:5.

pic.twitter.com/K0RZCGC4zp — ATP Tour (@atptour) November 19, 2020 По-късно тази вечер испанецът Рафаел Надал и миналогодишният шампион Стефанос Циципас (Гърция) ще определят кой ще бъде вторият полуфиналист от тази група. Утре груповата фаза приключва с последните срещи от Група "Токио 1970": Новак Джокович - Александър Зверев и Даниил Медведев - Диего Шварцман. Андрей Рубльов записа първа победа в тазгодишното издание на Финалния турнир на ATP в Лондон. В предпоследния мач от Група "Лондон 2020" поставеният под №7 руснак надигра с 6:2, 7:5 третия в схемата австриец Доминик Тийм. Шампионът на US Open Тийм обаче вече си беше осигурил участие на полуфиналите и двубоят нямаше значение за него, както и за Рубльов, който пък вече бе отпаднал от надпреварата.

1