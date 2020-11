Моуриньо: Ибрахимович има същия потенциал като 20 или 30-годишен играч

Мениджърът на Тотнъм Жозе Моуриньо е категоричен, че 40-годишните футболисти нямат същия потенциал като 20 или 30-годишните играчи. Той обаче даде едно изключение на това свое твърдение - звездата на Милан Златан Ибрахимович. 39-годишният швед не спира да бележи с екипа на "росонерите", а двамата със Специалния се намират в отлични отношения, останали от съвместния им престой в Интер и Манчестър Юнайтед.

"Има професии, които изискват специална физическа кондиция, като тази на футболиста. 40-годишен играч не разполага със същия потенциал като 20 или 30-годишен такъв, освен ако не си Златан Ибрахимович. За да тренираш, ти се нуждаеш само от твоя мозък, опитът и знанията могат само да те подобрят", заяви Моуриньо пред Tencent Sports.

José Mourinho to Tencent Sports: "A 40-year-old doesn't have the same potential of a 20 or 30 year old, unless you are Zlatan Ibrahimovic." pic.twitter.com/yDrt2gWR05