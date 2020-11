Стивън Ей Смит недоволен от избора на Никс

Анализаторът на ESPN и голям фен на родния си Ню Йорк Никс Стивън Ей Смит избухна срещу решението на нюйоркчани да изберат тежкото крило Оби Топин с осмата си селекция на провелия се през изминалата нощ Драфт 2020. Според Смит проблемите на Никс са свързани с плеймейкърската позиция и точно заради това той не разбира защо отборът му не се е спрял на дългоръкия гард Тарийз Халибъртън, който бе взет с избор №12 от Сакраменто Кингс.

"Наистина харесвам Оби Топин, все пак той е от Ню Йорк. Не се съмнявам, че ще представлява по достоен начин града ни. Но Никс се нуждаеха от гард!", написа Смит в профила си в "Туитър" в комплект с видеоклип, в който изразява недоволството си от избора на Никс.

I like Obi Toppin a lot. I really really do. He’s from NY. He’s gonna rep the city. I have no doubt. But the Knicks needed a guard! pic.twitter.com/Kf39n5YNsl