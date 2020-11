Нападател на Милан най-вероятно ще пропусне сблъсъка с Наполи

Нападателят на Милан Рафаел Леао е получил контузия по време на мача между младежките отбори на Португалия и Нидерландия. 21-годишният играч днес ще премине медицински прегледи, които ще определят степента на неговата травма, но според "Скай Спорт Италия" той най-вероятно ще пропусне неделния сблъсък с Наполи. Ако това се случи, Анте Ребич е фаворит за позицията на ляво крило за "росонерите" в мача.

Само преди дни стана ясно, че нападателят на "партенопеите" Виктор Осимен също ще отсъства за двубоя заради контузия на рамото, получена в среща на Нигерия. Според "Скай Спорт Италия" обаче днес неговият съотборник Тиемуе Бакайоко е подновил тренировки след прекарано боледуване. Така той би трябвало да е на разположение на Дженаро Гатузо за мача срещу бившия им отбор.

