„Футболът, моят живот“ – автобиографията на големия Иън Райт излиза на български

Един от най-значимите проекти на най-многобройния фен клуб на чуждестранен отбор в България, този на лондонския Арсенал, навлиза във финалния си етап на реализация. В началото на декември ще излезе от печат автобиографичната книга на абсолютната легенда на английския футбол и на шоубизнеса Иън Райт- „Футболът, моят живот“.Един от най-обичаните футболисти на ФК Арсенал е и сред най-популярните футболни анализатори на Острова в момента. Българското издание ще бъде украсено и обогатено с брилянтната преводаческа работа на Насо Русков – музикант, артист и отдаден привърженик на клуба от северен Лондон. Книгата е писана 15-ина години след отказването на Райти от активна състезателна кариера и носи белезите на играта му– първична и истинска. Изданието проследява всички етапи от живота и кариерата на английския футболист – от Неделната лига, през Кристъл Палас, Арсенал, Уест Хям, Селтик и Бърнли до света на шоубизнеса и проблемите на играчите, след като окачат бутонките на пирона. Откритостта, с която Райт описва проблемното си семейство, неувереността си в ранните годините, грешките си, благотворното влияние на своите учители, благодарността, с която говори за мениджърите и съотборниците си, ни правят неусетно съпричастни към историята му. Ian Wright on his magic pills #MOTDTop10 pic.twitter.com/2gOpvit7JU — Jake Troy (@JakeTroy7) April 11, 2020 „Футболът, моят живот“ ни пренася в романтичните времена на футбола от средата на 80-те до зората на Висшата лига. Разказва ни любопитни истории от съблекалните на Палас, Арсенал и английския национален отбор. Райт споделя открито за казармения ред при Джордж Греъм, за молбата си за трансфер по времето на Брус Риок, за тихата революция на Арсен Венгер, за ужасяваща вражда между Селтик и Рейнджърс, за магарешката упоритост на Греъм Тейлър и футболните уроци на Глен Ходъл към Дейвид Бекъм. Специални глави са отделени на проблемите на футболистите след края на кариерите им, на алчните агенти, които гледат единствено собствения си интерес, на расизма, на живота на чернокожите през 70-те години в Лондон, на музиката и, разбира се, на Неделната лига и на 8-те му деца. Arsenal FC

Ian Wright pic.twitter.com/GGpQLnDeeR — Superb Footy Pics (@SuperbFootyPics) November 14, 2020 От изоставено от баща си и отхвърлено от майка си момче до голмайстор на Арсенал за всички времена; от Неделната аматьорска лига до националния отбор на Англия; от срамежливото момче, което не посмява да покани момиче на среща до водещ на собствено токшоу с гости от калибъра на Лайнъл Ричи, Уил Смит и Бионсе – всичко това е Иън Райт, който разкрива душата си във „Футболът, моят живот“. Историята на Иън Райт ще ви докосне и скоро ще можете да се насладите благодарение на фен клуба на Арсенал в България. 0



