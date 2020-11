Лукаку посочи какво ще помогне на Ериксен най-после да се адаптира в Интер

Звездата на Интер Ромелу Лукаку заяви, че иска да помогне на своя съотборник Кристиан Ериксен, който все още изпитва трудности да се адаптира към стила на игра на "нерадзурите". Също така нападателят изрази мнение, че научаването на италианския език много би улеснило плеймейкъра в тази задача.

"Той има всички необходими качества, за да се превърне в шампион, и аз искам да му помогна. На някои играчи просто им е нужно повече време, за да се приспособят към местния футбол. Имах късмет, че се адаптирах бързо. Ако научи италианския език, всичко ще стане по-леко за него. Той ще може да си общува по-добре с нас и да допринася с повече за тима", коментира Лукаку пред датския Kanal 5 след снощния мач между Белгия и Дания.

"I want to help Eriksen, he's got everything to be World Class. It would be easier if he learned Italian so that he can communicate better. For some players they just need more time to adapt to Italian football. I was just lucky."



- Romelu Lukaku pic.twitter.com/5nHAotE07g