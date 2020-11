Нежелан в Ювентус назова къде иска да играе

Полузащитникът на Ювентус Сами Кедира, който е със статут на нежелан в отбора, разкри, че иска да опита силите си във Висшата лига.





Кедира може да напусне Ювентус през януари

"Като дете мечтата ми беше да играя във Висшата лига. Като цяло съм доволен от кариерата си, но все още липсва едно. Винаги съм мечтаел за английското първенство, но тази мечта все още не се е сбъднала. Гледах много мачове от Висшата лига, когато бях млад, а сега също продължавам да следя първенството. Винаги съм се радвал да играя срещу английски отбори в Шампионската лига. Атмосферата и стилът на футбол на тези отбори винаги са ме впечатлявали. Ако мечтата се сбъдне, тогава за мен ще бъде чест да играя във Висшата лига", заяви Кедира пред "Скай Германия".

Sami Khedira will be a free agent at the end of the season...



He's DESPERATE for a move to the Premier League pic.twitter.com/zVXu9En5yG