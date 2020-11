Еди Хърн: Ако Антъни Джошуа не допусне изненада срещу Кубрат Пулев, много врати се отварят

Агентът на Антъни Джошуа – Еди Хърн, определи датата 12 декември като ключова за бъдещето на тежката категория в бокса. Именно тогава британецът ще защитава световните си титли на WBA, WBO, IBF и IBO срещу Кубрат Пулев . И за разлика от други свои изказвания, този път мениджърът не бе категоричен, че Кобрата ще загуби и мачът на практика е протоколен.

„Ако Джошуа не допусне изненада срещу Пулев, много врати се отварят пред него. Но докато този мач не се изиграе, трябва да сме внимателни. 12 декември е ключова дата за тежката категория”, сподели Хърн.

