ЛА Лейкърс се похвали с първото си ново попълнение

Шампионът в Националната Баскетболна Асоциация Лос Анджелис Лейкърс финализира сделката по привличането на германския гард Денис Шрьодер от Оклахома Сити. Schröder averaged 18.9 points, 4.0 assists + 3.6 rebounds for OKC, and led the NBA in bench points to finish 2nd in Sixth Man voting. He shot 46.9% from the field and 38.5% from 3, both career highs for the 6-year vet. https://t.co/84D78t4EMW — Mike Trudell (@LakersReporter) November 19, 2020 Трансферът стана официално факт тази нощ, когато Лейкърс направиха избора си в първия кръг на драфта. С 28-мия пик те взеха крилото Джейдън МакДаниелс, който беше изпратен в редиците на Оклахома. Заедно с него Тъндър получиха и Дани Грийн, който пък веднага след това беше разменен за центъра Ал Хорфърд от Филаделфия. Dennis Schröder: Now hooping for the #LakeShow pic.twitter.com/ulcZsZVIvH — Los Angeles Lakers (@Lakers) November 19, 2020 През сезон 2019/2020 Шрьодер записа по 18,9 точки, 4 асистенции и 3,6 борби средно на мач с екипа на "гръмотевиците".

