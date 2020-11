Зидан лично се свързал с Алаба, за да му предложи трансфер в Реал Мадрид

Старши треньорът на Реал Мадрид Зинедин Зидан лично се е свързал със защитника на Байерн (Мюнхен) Дейвид Алаба, за да му предложи да премине на "Сантиаго Бернабеу", съобщава "Кикер".

28-годишният играч е с изтичащ договор, а преговорите за нов между него и управата на баварския клуб изглеждат в задънена улица. Зидан иска да вземе Алаба, особено предвид несигурността около новия контракт на капитана на испанския гранд Серхио Рамос, който също става свободен агент в края на сезона. "Лос бланкос" обаче смятат, че исканията на австриеца - 20 млн. евро годишна заплата и още 20 млн. евро комисионна за агента му, са прекалено големи и затова приемат като фаворит за подписа му Пари Сен Жермен. Според медиите в Западна Европа за бранителя се борят още Ливърпул и Ювентус.

