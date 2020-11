ЛеБрон и компания изразиха подкрепата си към Клей Томпсън

Гардът на Голдън Стейт Клей Томпсън е претърпял травма по време на тренировка вчера и опасенията тя да е свързана с ахилесовото сухожилие на десния му крак са сериозни. 30-годишният стрелец на Уориърс тъкмо се възстанови напълно от скъсани връзки в лявото коляно - контузия, която го извади от игра за целия сезон 2019/20.

Ако се окаже, че Томпсън е скъсал ахилеса си, то той ще бъде още една година извън игра. Очаква се резултатите от ядрено-магнитния резонанс да станат известни довечера. Междувременно колегите на Томпсън в НБА - ЛеБрон Джеймс, Дреймънд Грийн, Богдан Богданович, Пол Джордж, Си Джей МакКълъм и още се помолиха всичко да е наред със сърцатия играч.

Praying a lot @KlayThompson is cool!! Like it’s super minor.

Prayers up for my brother @KlayThompson