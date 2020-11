НБА Братята Бол написаха история в НБА 19 ноември 2020 | 12:16 Прочетена 149 0



OFFICIAL: The Hornets have selected @MELOD1P with the No. 3 pick!!!



Two brothers. History made.#NBADraft pic.twitter.com/Vq38X1NUtK — NBA on TNT (@NBAonTNT) November 19, 2020 ЛаМело, който си е спечелил уважението на легендата и собственик на Шарлът Майкъл Джордан, избра да загърби университета и да заиграе професионално в Европа. През 2018-а той игра за литовския елитен Приенай, а година по-късно подсили редиците на австралийския Илавара Хоукс. Там той блесна с изявите си и за 12 двубоя регистрира средно по 17.0 точки, 7.4 борби и 6.8 асистенции, печелейки приза за "Новобранец на годината". ЛаМело Бол официално стана част от най-силната лига в света - НБА. 19-годишният тийнейджър бе избран под №3 от Шарлът Хорнетс по време на провелия се през изминалата нощ Драфт 2020. По този начин ЛаМело и брат му - гардът на Ню Орлиънс Лонзо Бол, се превърнаха в първите братя, избрани в топ 3 на Драфта в историята на Лигата.Лонзо бе селектиран под №2 от Лос Анджелис Лейкърс през 2017-а, след като прекара една година като част от отбора на Калифорнийския университет. 23-годишният гард изкара два сезона при "езерняците", но през лятото на 2019-а бе изпратен в Ню Орлиънс като част от мегасделката за Антъни Дейвис. През миналата кампания Лонзо записа средно по 11.8 точки, 6.1 борби и 7.0 асистенции в 63 мача с "пеликаните".ЛаМело, който си е спечелил уважението на легендата и собственик на Шарлът Майкъл Джордан, избра да загърби университета и да заиграе професионално в Европа. През 2018-а той игра за литовския елитен Приенай, а година по-късно подсили редиците на австралийския Илавара Хоукс. Там той блесна с изявите си и за 12 двубоя регистрира средно по 17.0 точки, 7.4 борби и 6.8 асистенции, печелейки приза за "Новобранец на годината". 0



