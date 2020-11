НБА Сиксърс се отърваха от Хорфърд, Рубио се завърна там, откъдето всичко започна 19 ноември 2020 | 11:46 Прочетена 287 0



Отборите на Оклахома и Филаделфия бяха най-активни на трансферния пазар в нощта на драфта в Националната баскетболна асоциация. "Гръмотевиците" продължиха политиката си да събират пикове за бъдещи драфтове, докато новият президент на баскетболните операции в 76-ърс Дарил Мори успя да се отърве от някои ненужни играчи и да вземе стрелци, които да допълнят двете звезди на тима Бен Симънс и Джоел Ембийд. The Sixers are trading Al Horford and a first-round and second-round pick to the Thunder for Danny Green, sources tell ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) November 18, 2020 Именно и най-сериозната сделка за вечерта бе сключена между двата отбора. Оклахома прибра ветерана Ал Хорфърд, първия пик на Филаделфия през 2025 година, избор номер 34 в драфта (френския гард Тео Маледон) и правата върху сръбския плеймейкър Василие Мицич. Към Филаделфия пък потеглят Дани Грийн, шампион с Торонто и Лос Анджелис Лейкърс през последните два сезона, както и 22-годишният гард Терънс Фъргюсън. Mavs are sending Seth Curry to the 76ers in the Richardson deal, per @ShamsCharania



Seth will be playing for his father-in-law, Doc pic.twitter.com/zuVhglk1xd — Bleacher Report (@BleacherReport) November 19, 2020 В друга сделка, която Филаделфия осъществи, тимът привлече гарда Сет Къри от Далас. В замяна на Къри тексасците ще получат гарда Джош Ричардсън и 36-ия избор в драфта - тежкото крило Тайлър Бей. Оклахома извърши и още една сериозна сделка, изпращайки гарда Рики Рубио в състава на Минесота. Така испанецът се завърна в отбора, който го избра в Драфта преди 11 години, и където прекара 6 сезона в периода 2011-а до 2017-а. Освен Рубио, "Горските вълци" получиха и 25-ия и 28-ия избор в драфта - гарда Иманел Куикли и крилото Джейдън МакДаниелс. В обратна посока потегля сърбинът Алексей Покушевски, който бе избран под номер 17 в драфта. He’s officially back @rickyrubio9 pic.twitter.com/Dr1YVS3UPS — Bleacher Report NBA (@BR_NBA) November 19, 2020 Две сделки осъществи и отборът на Детройт. При едната от тях Пистънс взе крилото Тревър Ариза и избрания под номер 16 в драфта център Айзея Стюарт от Хюстън в замяна на бъдеща компенсация, докато при другата изпратиха гарда Люк Кенард в Лос Анджелис Клипърс. Като част от тази сделка Бруклин пък получи гарда Ландри Шамет. 0



