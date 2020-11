Испания Любо Пенев остро разкритикува Валенсия заради новата звезда на Испания 19 ноември 2020 | 10:31 - Обновена Прочетена 1315 0



копирано

Наставникът на Царско село Любослав Пенев беше потърсен от "Радио Марка", за да коментира испанския национал Феран Торес, който заби хеттрик при победата с 6:0 над Германия. Причината е, че именно легендарният нападател първи наложи младия талант в дубъла на Валенсия, докато беше треньор там през 2017 година. Впоследствие 20-годишното крило се утвърди в първия състав на "прилепите", а през това лято играчът беше продаден на Манчестър Сити за едва 23 млн. евро. Именно този трансфер е разочаровал българинът, който разкритикува ръководството на испанския клуб за раздялата с обещаващия играч. Fun fact: Ferran Torres, who scored a hat trick against Germany yesterday, was ‘discovered’ in 2017 by Bulgarian legend Lubo Penev who gave him his Valencia B debut pic.twitter.com/sy48f6FZQc — Metodi_Shumanov (@shumanskoo) November 18, 2020 "Очарован съм от Феран, той следва своето естествено развитие и го заслужава. Бързо започна да покрива изискванията в дубъла на Валенсия. Първо, вижда се неговата индивидуална класа. Също така той е много скромно и възпитано момче с голямо желание за тренировки. Това е много важно, ако искаш да си голям играч, и засега той го постига. Все още му остава много работа в бъдеще, но той ще натрупа опит. Сега е важно да иска и да търси гола. Няма да вкара във всички ситуации, но важното е да създава такива. Отбеляза три попадения, смятам, че трябва да е доволен от това. Un exjugador del Valencia y exentrenador de Ferrán en el Mestalla habla claro en #T4



Lubo Penev



"Ferrán se merece todo esto"



"Este Valencia no es el que se merece la afición"



"Por cojones hay que hacer un presupuesto para estar arriba"



https://t.co/Zs5siVlbV9 — Radio MARCA (@RadioMARCA) November 19, 2020 В клуба да се запитат защо го оставиха да си тръгне и кой работи там. Настоящият Валенсия не е този, който феновете и градът заслужават. Ако Валенсия оставя важните играчи да избягат, няма да успее да се конкурира с големите клубове. По дяволите, трябва да се търси адекватен бюджет, за да може този отбор да е сред първите в класирането. Ако Валенсия иска да бъде на върха, трябва да се работи по различен начин и с други хора", заяви недоволният Пенев. В клуба да се запитат защо го оставиха да си тръгне и кой работи там. Настоящият Валенсия не е този, който феновете и градът заслужават. Ако Валенсия оставя важните играчи да избягат, няма да успее да се конкурира с големите клубове. По дяволите, трябва да се търси адекватен бюджет, за да може този отбор да е сред първите в класирането. Ако Валенсия иска да бъде на върха, трябва да се работи по различен начин и с други хора", заяви недоволният Пенев.

Още по темата

0



копирано

Калоян Антонов Репортер отдел "Футбол" Прочетена 1315 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1