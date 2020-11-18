Втора лига

Николай Йорданов ще ръководи дербито от Втора лига между Септември (София) и Пирин

18 ноември 2020 | 16:08 - Обновена
Прочетена 169
Николай Йорданов ще ръководи дербито от Втора лига между Септември (София) и Пирин
  • копирано
  • 0
Николай Йорданов ще ръководи дербито от 14-ия кръг на Втора професионална лига между Септември (София) и Пирин (Благоевград).

Съдийски назначения за срещите от 14-тия кръг във Втора футболна лига:

20 ноември, петък, 14:30 часа:
ОФК Янтра 2019 - ФК Локомотив 1929 София
Главен съдия (ГС): Димитър Димитров Димитров Асистент съдия 1 (АС1): Станислав Лазаров Станев Асистент съдия 2 (АС2): Марин Иванов Бонев
4-ти съдия: Любослав Бисеров Любомиров
Съдийски наблюдател (СН): Камен Михайлов Алексиев

21 ноември, събота, 14:30 часа:
ФК Струмска слава 1927 - ФК Литекс
ГС: Димитър Иванов Желязков АС1: Мирослав Николаев Симеонов АС2: Живко Руменов Петров
4-ти: Мартин Живков Великов
СН: Иво Величков Боев
- - -
Хебър 1918 - Миньор Перник
ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Станимир Емилов Трифонов
4-ти: Владимир Вълков Вълков
СН: Галина Лазарова Донева
- - -
Септември Симитли - ПФК Нефтохимик 1962 АД
ГС: Ивайло Красимиров Ненков АС1: Стоян Иванов Стоянов АС2: Юлиян Тошков Тодоров
4-ти: Благой Кирилов Манов
СН: Крум Добринов Стоилов
- - -
ФК Созопол - ОФК Локомотив Горна Оряховица
ГС: Мустафа Севди Шефкет АС1: Янко Георгиев Чакъров АС2: Иван Стоянов Копчев
4-ти: Неделчо Танчев Гаджалов
СН: Стоян Иванов Вътев

23 ноември, понеделник, 14:30 часа:
ПФК Септември София - ФК Пирин АД Благоевград
ГС: Николай Йорданов Колев АС1: Борислав Николаев Колев АС2: Асен Крумов Крумов
4-ти: Иван Стефанов Иванов
СН: Милко Петков Николов

24 ноември, вторник, 14:00 часа:
ПФК Лудогорец 1945 II - Спортист 2009 Своге
ГС: Николай Валентинов Малджански АС1: Здравко Веселинов Николов АС2: Николай Иванов Михайлов
4-ти: Михаел Петков Павлов
СН: Борис Димитров Борисов
  • копирано
  • 0
SPORTAL.BG
Спортни новини		 Прочетена 169

Коментирай



Няма коментари.



							
						


							
					

					
					
						






          

            

              ››
              
                Втора лига
              
            

            
            
            

              

                
                  
                  Царско село и Кариана не се победиха в контрола
                
                
                  Царско село и Кариана не се победиха в контрола

                 
                
              

              

                
                  
                  Бразилец пропуска визитата на Кариана в София
                
                
                  Бразилец пропуска визитата на Кариана в София

                 
                
              

              

                
                  
                  Крило на Пирин: От тук нататък ще постигаме целите си
                
                
                  Крило на Пирин: От тук нататък ще постигаме целите си

                 
                
              

              

                
                  
                  Капитанът на Созопол стана треньор
                
                
                  Капитанът на Созопол стана треньор

                 
                
              

              

                
                  
                  Дюлгеров: Настроението в Пирин е приповдигнaто
                
                
                  Дюлгеров: Настроението в Пирин е приповдигнaто

                 
                
              

              

                
                  
                  Полузащитник напусна Струмска слава
                
                
                  Полузащитник напусна Струмска слава

                 
                
              

              

                
                  
                  Пирин поднови тренировки
                
                
                  Пирин поднови тренировки

                 
                
              

              

                
                  
                  Струмска слава вече има козирка на стадиона
                
                
                  Струмска слава вече има козирка на стадиона

                 
                
              

              

                
                  
                  Арда победи Хебър в контрола
                
                
                  Арда победи Хебър в контрола

                 
                
              

              

                
                  
                  Част от заразените в Миньор вече са възстановени
                
                
                  Част от заразените в Миньор вече са възстановени

                 
                
              

            

            
            
          

        

            
            
            

                ››
                
                    Live Scores
                
            

            











	
	
		
 Календар 

		calendar_icon
	
	

                

                    календар
                    затвори
                

           

        
	

	


        

            

            
            
            
            
            

            

                
                    Всички мачове
                
            

            
            

            
        



          

            

              ››
              
                БГ Футбол
              
            

            
            
            

              

                
                  
                  Двама се присъединиха към състава на Левски
                
                
                  Двама се присъединиха към състава на Левски

                 
                
              

              

                
                  
                  Сакалиев: Левски ще опита да провали дербито
                
                
                  Сакалиев: Левски ще опита да провали дербито

                 
                
              

              

                
                  
                  Тити за дербито с ЦСКА-София: Трябва да се съобразяваме с правилата
                
                
                  Тити за дербито с ЦСКА-София: Трябва да се съобразяваме с правилата

                 
                
              

              

                
                  
                  Спартак (Варна) постигна важна победа над Лудогорец 3
                
                
                  Спартак (Варна) постигна важна победа над Лудогорец 3

                 
                
              

              

                
                  
                  Царско село и Кариана не се победиха в контрола
                
                
                  Царско село и Кариана не се победиха в контрола

                 
                
              

              

                
                  
                  Никола Попов ще свири ЦСКА-София - Левски - вижте съдийските назначения
                
                
                  Никола Попов ще свири ЦСКА-София - Левски - вижте съдийските назначения

                 
                
              

              

                
                  
                  Красимир Балъков ще говори преди двубоя на ЦСКА 1948 срещу Локо (Пловдив)
                
                
                  Красимир Балъков ще говори преди двубоя на ЦСКА 1948 срещу Локо (Пловдив)

                 
                
              

              

                
                  
                  Славия си хареса вратар на Ботев (Враца)
                
                
                  Славия си хареса вратар на Ботев (Враца)

                 
                
              

              

                
                  
                  Доминик Янков пропуска мача с Ейре?
                
                
                  Доминик Янков пропуска мача с Ейре?

                 
                
              

              

                
                  
                  Димитров: От 3 декември съм на борсата
                
                
                  Димитров: От 3 декември съм на борсата

                 
                
              

            

            
            
          


                        
						






Ще си върне ли върха ЦСКА 1948?
23 октомври 2019

ЦСКА 1948 изгуби първото място във Втора лига и вече е в несигурната зона на баражите. Разбира се, до края на сезона има още много мачове и абсолютно нищо не е решено. Странно е обаче как "червените" вече са зад ...









							
							
						

						
						






Шеф на Спортист (Своге): Жадни сме да отстраним ...
02 ноември 2020

Председателят на УС на Спортист (Своге) Петър Веселинов говори след трите поредни победи в първенството на Втора лига. В края на седмицата Спортист приема Созопол, а след това предстои и домакинството срещу Лудогорец в ...









							
							
							
						


          

            

              ››
              Novini.bg
              
            

            
            
            

              

                
                  Одобрено е Споразумението за заем между ЕС и България по инструмента SURE
                
                
                  Одобрено е Споразумението за заем между ЕС и България по инструмента SURE

                
              

              

                
                  Западните Балкани скочиха на България заради спора със Северна Македония
                
                
                  Западните Балкани скочиха на България заради спора със Северна Македония

                
              

              

                
                  Валери Симеонов към Павел Шопов: Нямате маска и сте опасен! Напуснете!
                
                
                  Валери Симеонов към Павел Шопов: Нямате маска и сте опасен! Напуснете!

                
              

              

                
                  Пфайзър разкри подробности за ваксината си
                
                
                  Пфайзър разкри подробности за ваксината си

                
              

              

                
                  Лекар: При 75% ограничаване на контактите епидемията ще бъде преодоляна
                
                
                  Лекар: При 75% ограничаване на контактите епидемията ще бъде преодоляна

                
              

              

                
                  COVID-19 погуби обичан млад учител в Садово
                
                
                  COVID-19 погуби обичан млад учител в Садово

                
              

              

                
                  Заради пандемията - магазини масово затварят врати в центъра на Бургас
                
                
                  Заради пандемията - магазини масово затварят врати в центъра на Бургас

                
              

            

            
            
          

		
	













			
			
			

			


				Левски | 
				ЦСКА | 
				Лудогорец | 
				Първа лига | 
				Втора лига | 
				Национални отбори по футбол | 
				Купа на България | 
				Англия | 
				Испания | 
				Италия | 
				Германия | 
				Франция | 
				Русия | 
				Шампионска лига | 
				Лига Европа | 
				Мачове на живо | 
				Волейбол | 
				Тенис | 
				Формула 1 | 
				Баскетбол			

			

Съдържанието на този уеб сайт и технологиите, използвани в него, са под закрила на Закона за авторското право и сродните му
 права. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са
 собственост на Агенция Спортал, освен ако изрично е посочено друго. Допуска се публикуване на текстови материали само
 след писмено съгласие на Агенция Спортал, посочване на източника и добавяне на линк към www.sportal.bg. Използването на
 графични и видео материали, публикувани в сайта, е строго забранено. Нарушителите ще бъдат санкционирани с цялата строгост
 на закона.
			

			

				
				
				
				Този уебсайт е собственост на Sportal Media Group

			

		

			

				
				
				Sportal.bg is part of the Sportal Media Group network
				

ЕВРО2016 |
Мобилни телефони |
Бизнес новини |
Лайфстайл |
Woman.bg |
Men Only |
Новини |
Shopping.bg

Мобилен Портал