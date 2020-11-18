Николай Йорданов ще ръководи дербито от Втора лига между Септември (София) и Пирин

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Втора лига
Николай Йорданов ще ръководи дербито от 14-ия кръг на Втора професионална лига между Септември (София) и Пирин (Благоевград).
Съдийски назначения за срещите от 14-тия кръг във Втора футболна лига:
20 ноември, петък, 14:30 часа:
ОФК Янтра 2019 - ФК Локомотив 1929 София
Главен съдия (ГС): Димитър Димитров Димитров Асистент съдия 1 (АС1): Станислав Лазаров Станев Асистент съдия 2 (АС2): Марин Иванов Бонев
4-ти съдия: Любослав Бисеров Любомиров
Съдийски наблюдател (СН): Камен Михайлов Алексиев
21 ноември, събота, 14:30 часа:
ФК Струмска слава 1927 - ФК Литекс
ГС: Димитър Иванов Желязков АС1: Мирослав Николаев Симеонов АС2: Живко Руменов Петров
4-ти: Мартин Живков Великов
СН: Иво Величков Боев
- - -
Хебър 1918 - Миньор Перник
ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Станимир Емилов Трифонов
4-ти: Владимир Вълков Вълков
СН: Галина Лазарова Донева
- - -
Септември Симитли - ПФК Нефтохимик 1962 АД
ГС: Ивайло Красимиров Ненков АС1: Стоян Иванов Стоянов АС2: Юлиян Тошков Тодоров
4-ти: Благой Кирилов Манов
СН: Крум Добринов Стоилов
- - -
ФК Созопол - ОФК Локомотив Горна Оряховица
ГС: Мустафа Севди Шефкет АС1: Янко Георгиев Чакъров АС2: Иван Стоянов Копчев
4-ти: Неделчо Танчев Гаджалов
СН: Стоян Иванов Вътев
23 ноември, понеделник, 14:30 часа:
ПФК Септември София - ФК Пирин АД Благоевград
ГС: Николай Йорданов Колев АС1: Борислав Николаев Колев АС2: Асен Крумов Крумов
4-ти: Иван Стефанов Иванов
СН: Милко Петков Николов
24 ноември, вторник, 14:00 часа:
ПФК Лудогорец 1945 II - Спортист 2009 Своге
ГС: Николай Валентинов Малджански АС1: Здравко Веселинов Николов АС2: Николай Иванов Михайлов
4-ти: Михаел Петков Павлов
СН: Борис Димитров Борисов
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