ЦСКА-София Cska-Sofia

Монтана 1:2 ЦСКА-София

последен:
08.11.2020

ЦСКА-София - Левски

следващ:
21.11.2020

създаване: 1948г.
стадион: "Българска армия"
президент: Гриша Ганчев
треньор: Бруно Акрапович
web: ЦСКА-София / bgclubs.eu

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ЦСКА

Никола Попов ще свири ЦСКА-София - Левски - вижте съдийските назначения

18 ноември 2020 | 15:39 - Обновена
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Станаха ясни съдийските назначения 13-ия кръг на efbet Лига. Главен съдия на дербито ЦСКА-София - Левски ще бъде Никола Попов. Георги Давидов пък ще ръководи Локомотив (Пловдив) - ЦСКА 1948.

21 Ное 2020 г. Събота 12:15 ч.

ПФК Славия 1913 - ФК Етър

ГС:    Георги Юлиянов Иванов    АС1:    Йордан Петров Петров    АС2:    Румен Емилов Иванов

4-ТИ:    Християна Красимирова Гутева                    

СН:    Николай Георгиев Ангелов     

21 Ное 2020 г. Събота 15:00 ч.

ПФК ЦСКА-София - ПФК Левски

ГС:    Никола Антонов Попов    АС1:    Мартин Емилов Венев    АС2:    Дениз Пиринов Соколов

4-ТИ:    Георги Кънчев Димитров                    

СН:    Костадин Георгиев Стоичков     

22 Ное 2020 г. Неделя 12:30 ч.

ПФК Черно море - ПОФК Ботев Враца

ГС:    Волен Валентинов Чинков    АС1:    Павлин Цветанов Михайлов    АС2:    Димитър Добромиров Димитров

4-ТИ:    Ивелин Венциславов Занев                    

СН:    Стоян Христов Денев      

22 Ное 2020 г. Неделя 15:00 ч.

ПФК Берое - ПФК Монтана 1921

ГС:    Ивайло Иванов Стоянов    АС1:    Петър Николов Джугански    АС2:    Мирослав Максимов Иванов

4-ТИ:    Васимир Маруан Ел-Хатиб                    

СН:    Георги Генов Нарлев     

22 Ное 2020 г. Неделя 17:30 ч.

ПФК Локомотив 1926 - ФК ЦСКА 1948

ГС:    Георги Димитров Давидов    АС1:    Станимир Илков Илков    АС2:    Мирослав Николаев Желев

4-ТИ:    Георги Милков Гинчев                    

СН:    Ахмед Яшар Ахмед     

23 Ное 2020 г. Понеделник 17:30 ч.

ФК Арда - ФК Царско село 2015

ГС:    Димо Стоянов Димов    АС1:    Диян Христов Вълков    АС2:    Николай Неделчев Чакъров

4-ТИ:    Станислав Георгиев Тодоров                    

СН:    Николай Тодоров Петров     

ПФК Лудогорец 1945 - ПФК Ботев  -  отложен

efbet Лига
13 кръг, събота 21 ноември
ЦСКА-София
18:00предстои
Левски
efbet Лига М П Р З Г точки
1 Лудогорец Лудогорец
11
8
2
1
25:9 (16)
26
2 Локомотив (Пловдив) Локомотив (Пловдив)
11
7
2
2
20:12 (8)
23
3 ЦСКА-София ЦСКА-София
12
5
6
1
18:14 (4)
21
4 ЦСКА 1948 ЦСКА 1948
12
5
4
3
21:13 (8)
19
5 Берое Берое
11
5
3
3
22:12 (10)
18
6 Арда (Кърджали) Арда (Кърджали)
11
4
6
1
13:10 (3)
18
7 Черно море Черно море
12
4
3
5
16:16 (0)
15
8 Ботев (Враца) Ботев (Враца)
11
4
3
4
14:15 (-1)
15
9 Царско село Царско село
11
3
4
4
7:8 (-1)
13
10 Ботев (Пловдив) Ботев (Пловдив)
11
3
4
4
14:18 (-4)
13
11 Монтана Монтана
12
3
3
6
13:23 (-10)
12
12 Левски Левски
11
3
2
6
12:11 (1)
11
13 Славия Славия
10
2
1
7
6:18 (-12)
7
14 Етър Етър
12
0
3
9
9:31 (-22)
3
  • Квалификации ШЛ
  • Квалификации ЛЕ
  • Бараж
  • Изпадане
8 халф
10 вратар
x
В игра - мин.
Голове
Жълти картони
Червени картони
Пост
Номер
Възраст

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SPORTAL.BG
Спортни новини		 Прочетена 1159

Добави коментар ›› Коментари (5)

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1914. Купи.
(Гост) 5
отговор
18 ноември 2020 | 17:19

Този палячо ще има за задача да подсигури победата на литекс-софия. Но все пак ще играем 11 човека и Славишата знае,как да им тури какалашката. Рейтинг: 0 1

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ha
(Гост) 4
отговор
18 ноември 2020 | 16:44

И Иван Леков да свири.... все тая! Отбора на ДС е в зоната на изпадащите и дори в най-смелите си мечти не си представят равен. Рейтинг: 0 3

КЗЛИТЕКС
(Гост)
18 ноември 2020 | 17:04

Гнома се подсигурява за всеки случай,срещу Етър и Монтана чернодрешковците му спечелиха 4 точки. Рейтинг: 0 2

ha
(Гост)
18 ноември 2020 | 17:22

Утайка, хората не са слепи и виждат! Айде чиба! Рейтинг: 0 0

Този коментар е цензуриран. Ако искате да го прочетете натиснете тук
Оранжев Хармеец
(Гост) 2
отговор
18 ноември 2020 | 15:54

Някой знае за събота кога тръгва рейса за Ловеч? Пак ли ще сме с раздрънканата Чавдарка? Рейтинг: 6 6

Гост
(Гост) 1
отговор
18 ноември 2020 | 15:52

Хаха, чудно! Защо ли, като чуя за Н.Попов и се сещам за гел??? Рейтинг: 7 2 


							
						


							
					

					
					
						


						




          

            

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                  Одобрено е Споразумението за заем между ЕС и България по инструмента SURE
                
                
                  Одобрено е Споразумението за заем между ЕС и България по инструмента SURE

                
              

              

                
                  МС отпуска допълнителни 73 млн. лв. за борба с последиците от разпространението на COVID-19
                
                
                  МС отпуска допълнителни 73 млн. лв. за борба с последиците от разпространението на COVID-19

                
              

              

                
                  Проучване разкри колко ни пазят маските от коронавируса
                
                
                  Проучване разкри колко ни пазят маските от коронавируса

                
              

              

                
                  Пфайзър разкри подробности за ваксината си
                
                
                  Пфайзър разкри подробности за ваксината си

                
              

              

                
                  Лекар: При 75% ограничаване на контактите епидемията ще бъде преодоляна
                
                
                  Лекар: При 75% ограничаване на контактите епидемията ще бъде преодоляна

                
              

              

                
                  Теодора Духовникова: Изкаралите COVID-19 са полубогове 
                
                
                  Теодора Духовникова: Изкаралите COVID-19 са полубогове 

                
              

              

                
                  Западните Балкани скочиха на България заради спора със Северна Македония
                
                
                  Западните Балкани скочиха на България заради спора със Северна Македония

                
              

            

            
            
          

		
	













			
			
			

			


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