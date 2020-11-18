Никола Попов ще свири ЦСКА-София - Левски - вижте съдийските назначения

ГС: Георги Юлиянов Иванов АС1: Йордан Петров Петров АС2: Румен Емилов Иванов
4-ТИ: Християна Красимирова Гутева
СН: Николай Георгиев Ангелов
21 Ное 2020 г. Събота 15:00 ч.
ПФК ЦСКА-София - ПФК Левски
ГС: Никола Антонов Попов АС1: Мартин Емилов Венев АС2: Дениз Пиринов Соколов
4-ТИ: Георги Кънчев Димитров
СН: Костадин Георгиев Стоичков
22 Ное 2020 г. Неделя 12:30 ч.
ПФК Черно море - ПОФК Ботев Враца
ГС: Волен Валентинов Чинков АС1: Павлин Цветанов Михайлов АС2: Димитър Добромиров Димитров
4-ТИ: Ивелин Венциславов Занев
СН: Стоян Христов Денев
22 Ное 2020 г. Неделя 15:00 ч.
ГС: Ивайло Иванов Стоянов АС1: Петър Николов Джугански АС2: Мирослав Максимов Иванов
4-ТИ: Васимир Маруан Ел-Хатиб
СН: Георги Генов Нарлев
22 Ное 2020 г. Неделя 17:30 ч.
ПФК Локомотив 1926 - ФК ЦСКА 1948
ГС: Георги Димитров Давидов АС1: Станимир Илков Илков АС2: Мирослав Николаев Желев
4-ТИ: Георги Милков Гинчев
СН: Ахмед Яшар Ахмед
23 Ное 2020 г. Понеделник 17:30 ч.
ФК Арда - ФК Царско село 2015
ГС: Димо Стоянов Димов АС1: Диян Христов Вълков АС2: Николай Неделчев Чакъров
4-ТИ: Станислав Георгиев Тодоров
СН: Николай Тодоров Петров
ПФК Лудогорец 1945 - ПФК Ботев - отложен
(Гост) 5
отговор
Този палячо ще има за задача да подсигури победата на литекс-софия. Но все пак ще играем 11 човека и Славишата знае,как да им тури какалашката. Рейтинг: 0 1
(Гост) 4
отговор
И Иван Леков да свири.... все тая! Отбора на ДС е в зоната на изпадащите и дори в най-смелите си мечти не си представят равен. Рейтинг: 0 3
(Гост)
Гнома се подсигурява за всеки случай,срещу Етър и Монтана чернодрешковците му спечелиха 4 точки. Рейтинг: 0 2
(Гост)
Утайка, хората не са слепи и виждат! Айде чиба! Рейтинг: 0 0
(Гост) 2
отговор
Някой знае за събота кога тръгва рейса за Ловеч? Пак ли ще сме с раздрънканата Чавдарка? Рейтинг: 6 6
(Гост) 1
отговор
Хаха, чудно! Защо ли, като чуя за Н.Попов и се сещам за гел??? Рейтинг: 7 2