Ако VAR във футбола ви дразни, не гледайте бокс, защото там е по-зле

26 минути. 26 минути гледане на видеозапис от боксов двубой, продължил два рунда. 26 минути гледане в търсене на неволен удар глава в глава, който така или иначе не виждаш, защото си просто някакъв чичак некадърник от спортната комисия на щата Невада, която пък е с най-доброто реноме в САЩ при организиране на бойни галавечери. Това не означава, че в Невада няма некадърници и те отново показаха колко са отровни за иначе един от най-великите спортове в историята на човечеството.



VAR във футбола става все по-мразен от феновете, защото вече не могат да се израдват при гол, понеже след няколко минути или секунди може да бъде отменен за някакво неправилно дишане при изграждането на атаката (или неизрязани нокти в засада). Ако играеш срещу Манчестър Юнайтед, даже вече трябва знаеш, че последният съдийски сигнал не означава край, защото може да им отсъдят дузпа.

Рано сутринта в неделя боксовите фенове очакваха големия сблъсък между Терънс Крофърд и Кел Брук, но трябваше да постоят малко повече, защото една от подгряващите битки продължи два рунда. В повечето случаи организаторите нарочно ще забавят основното събитие, за да е в по-късен час, но сега не им се наложи, защото 26 минути гледаха повторение на сблъсък, продължил два рунда.





Някои си Джошуа Франко и Андрю Малони (няма значение кои са, утре това може да е сценка от битката на Джошуа с Кобрата) бяха на ринга преди Крофърд и Брук, като Малони без да иска удари с главата си съперника в окото. Реферът Ръсел Мора правилно отчете неволния, но непозволен удар. Реферът след това правилно прекрати мача във втория рунд, защото окото на Франко беше затворено и според правилата той не можеше да продължи битката, но пък не бе наранен от майсторството на противника си, а от неволен удар глава в глава. Съответно реферът правилно отсъди "no contest" и практически отбеляза, че никой не е победител и този двубой е с отменен изход.



Да, имаше проблем, защото след удара глава в глава имаше ляв прав в пострадалото око, което допълнително предизвика подуване. Коментаторите на ESPN не бяха съгласни с решението на рефера, но не може да си съгласен и с 26-минутното гледане на повторения, защото ги гледат некомпетентни хора. Много знае чичкото с костюма какво е да те ударят с чело в окото и после с ляв прав, а той ще прецени дали е нормално да се подуеш така. “I’ve been involved in many headbutts and I’ve never seen that happen.” @Timbradleyjr says he knows a thing or two about headbutts and Moloney didn’t land one. #CrawfordBrook pic.twitter.com/3n80C16jaE — ESPN Ringside (@ESPNRingside) November 15, 2020 А и ще прецени дали е нормално ляв прав от човек в суперлека категория (51 кг) да затвори окото на съперник. Може би наистина е от левия прав, може реферът да е сбъркал и да е имало ощетен боксьор, но дори така да е, точно членовете на тези комисии и съдиите с точките няма да разберат никога ситуацията (има изключения, разбира се, мнозинството от реферите на ринга са кадърни и опитни, но съдиите на столчетата обикновено са еквивалент на чиновник в държавна администрация).



Тези така или иначе неразбиращи спорта хора доказаха, че не разбират нищо, защото 26 минути не можаха да се съгласят, че има удар с глава в окото. Същите тези "съдии" не носят никога никаква отговорност на големите боксови и UFC галавечери, когато се излагат с решенията си.





Точно същата вечер в UFC Рафаел дос Аньос победи Пол Фелдър със съдийско решение, като двама от съдиите дадоха 5-те рунда за Дос Аньос, а третият прецени, че Фелдър е победител. В случая решението не е скандално, но всички фенове имат стотици примери за скандални решения. В случая просто явно третият съдия е гледал нещо съвсем различно от другите си двама колеги, само че никога няма да му се наложи да обясни защо е отсъдил така. Може да си некадърен, корумпиран крадец, да съсипеш нечия кариера и после даже няма да има нужда да се аргументираш (а и ти така или иначе няма да можеш, защото си некадърник и не разбираш нито от бокс, нито от ММА, нито от граплинг и тн).



После ще гледаш 26 минути повторения и няма да смееш даже да обявиш решение, просто ще се съгласиш с рефера на ринга. Което можеше да се случи и без да гледаш 26 минути повторения на битка от два рунда.

